  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Капитан футзальной сборной Украины будет играть в чемпионате России
В тренде

Капитан футзальной сборной Украины будет играть в чемпионате России

Футзал
(2 голосов)

Футбол для него вне политики

Капитан футзальной сборной Украины будет играть в чемпионате России
Новина українською

Один из самых опытных украинских футзалистов, многолетний капитан национальной сборной Евгений Иваняк подписал трехлетний контракт с российским клубом "Оргхимом" из Нижнего Новгорода, который в сезоне 2019/20 занял третье место в западной конференции второго по рангу дивизиона.

Иваняк - воспитанник запорожского футбола. Шесть раз становился чемпионом Украины, выступая за киевский "Интеркас", львовский "Тайм" и харьковский "Локомотив". Последним его клубом был столичный "ХИТ". Трижды выигрывал Кубок Украины. В 2016-м занял девяти место в списке лучших вратарей планеты. На Евро в том году сборная Украины дошла до четвертьфинала.

Стоит заметить, что это не первый опыт Иваняка в стране, которая оккупировала Крым и развязала войну на Востоке Украины. В сезоне 2016/17 он играл за "Дину", с которой выиграл серебро российской Суперлиги.

В интервью клубному сайту Евгений так объяснил свой выбор:

Российский чемпионат, атмосфера, залы, уровень команд на порядок выше, чем в большинстве других стран. Конечно, есть конкуренты, но они минимальны. Поэтому мне хотелось вернуться именно в те края, где очень высокий уровень футзала, и я кайфую от того, что делаю.

Читайте такжеФИФА внесла изменения в Правила игры в футзал

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Иваняк
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...