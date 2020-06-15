Капитан футзальной сборной Украины будет играть в чемпионате России

Один из самых опытных украинских футзалистов, многолетний капитан национальной сборной Евгений Иваняк подписал трехлетний контракт с российским клубом "Оргхимом" из Нижнего Новгорода, который в сезоне 2019/20 занял третье место в западной конференции второго по рангу дивизиона.

Иваняк - воспитанник запорожского футбола. Шесть раз становился чемпионом Украины, выступая за киевский "Интеркас", львовский "Тайм" и харьковский "Локомотив". Последним его клубом был столичный "ХИТ". Трижды выигрывал Кубок Украины. В 2016-м занял девяти место в списке лучших вратарей планеты. На Евро в том году сборная Украины дошла до четвертьфинала.

Стоит заметить, что это не первый опыт Иваняка в стране, которая оккупировала Крым и развязала войну на Востоке Украины. В сезоне 2016/17 он играл за "Дину", с которой выиграл серебро российской Суперлиги.

В интервью клубному сайту Евгений так объяснил свой выбор:

Российский чемпионат, атмосфера, залы, уровень команд на порядок выше, чем в большинстве других стран. Конечно, есть конкуренты, но они минимальны. Поэтому мне хотелось вернуться именно в те края, где очень высокий уровень футзала, и я кайфую от того, что делаю.

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