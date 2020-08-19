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Футзал: ХИТ и Ураган сыграют в финале Кубка Украины

Футзал
(1 голосов)

Продэксим вылетел в полуфинале

Футзал: ХИТ и Ураган сыграют в финале Кубка Украины
Новина українською

В среду 19 августа в запорожском ДС Юность состоялись полуфинальные матчи Кубка Украины по футзалу сезона 2019/20.

В первом поединке ДЕ ТРЕЙДИНГ из Николаевки без особых шансов уступил ивано-франковскому Урагану – 0:3.

А вот во втором полуфинале, где играли херсонский Продэксим и киевский ХИТ борьба была очень напряженной. Основное время матча закончилась вничью 2:2, а в серии пенальти удачливее оказались киевляне – 4:3.

Таким образом, в финале, который состоится в четверг 20 августа, за трофей поборются ХИТ и Ураган.

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В статье: Ураган (Ивано-Франковск) ХИТ (Киев) Продэксим (Херсон) ДЕ ТРЕЙДИНГ (Николаевка)
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Комментарии (1)
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Микко82 (Херсон)
19.08.2020 в 21:44
Трохи не повезло. Треба буде чемпіонат брати. Вкотре...
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