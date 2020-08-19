Футзал: ХИТ и Ураган сыграют в финале Кубка Украины

В среду 19 августа в запорожском ДС Юность состоялись полуфинальные матчи Кубка Украины по футзалу сезона 2019/20.

В первом поединке ДЕ ТРЕЙДИНГ из Николаевки без особых шансов уступил ивано-франковскому Урагану – 0:3.

А вот во втором полуфинале, где играли херсонский Продэксим и киевский ХИТ борьба была очень напряженной. Основное время матча закончилась вничью 2:2, а в серии пенальти удачливее оказались киевляне – 4:3.

Таким образом, в финале, который состоится в четверг 20 августа, за трофей поборются ХИТ и Ураган.