Футзал: ХИТ и Ураган сыграют в финале Кубка Украины
Продэксим вылетел в полуфинале
В среду 19 августа в запорожском ДС Юность состоялись полуфинальные матчи Кубка Украины по футзалу сезона 2019/20.
В первом поединке ДЕ ТРЕЙДИНГ из Николаевки без особых шансов уступил ивано-франковскому Урагану – 0:3.
А вот во втором полуфинале, где играли херсонский Продэксим и киевский ХИТ борьба была очень напряженной. Основное время матча закончилась вничью 2:2, а в серии пенальти удачливее оказались киевляне – 4:3.
Таким образом, в финале, который состоится в четверг 20 августа, за трофей поборются ХИТ и Ураган.
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Комментарии (1)
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Микко82 (Херсон)
19.08.2020 в 21:44
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