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Финал Кубка Украины по футзалу. Ураган - ХИТ. Смотреть LIVE, прямую трансляцию матча

Футзал
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Начало поединка - в 18:00

Финал Кубка Украины по футзалу. Ураган - ХИТ. Смотреть LIVE, прямую трансляцию матча
Новина українською

Сегодня, 20 августа, в запорожском ДС Юность состоится финальный матч Кубка Украины по футзалу сезона 2019/20.

За трофей в очном поединке поспорят ивано-франковский "Ураган" и киевский ХИТ.

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Поединок начнется в 18:00, а прямая трансляция матча будет доступна на этой странице чуть ниже.

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В статье: Ураган (Ивано-Франковск) ХИТ (Киев)
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