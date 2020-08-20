Финал Кубка Украины по футзалу. Ураган - ХИТ. Смотреть LIVE, прямую трансляцию матча
Начало поединка - в 18:00
Сегодня, 20 августа, в запорожском ДС Юность состоится финальный матч Кубка Украины по футзалу сезона 2019/20.
За трофей в очном поединке поспорят ивано-франковский "Ураган" и киевский ХИТ.
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Поединок начнется в 18:00, а прямая трансляция матча будет доступна на этой странице чуть ниже.
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