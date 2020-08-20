Футзал. Ураган второй сезон подряд становится обладателем Кубка Украины

В четверг 20 августа, в запорожском ДС Юность состоялся финальный матч Кубка Украины по футзалу сезона 2019/20.

За трофей в очном поединке боролись ивано-франковский "Ураган" и киевский ХИТ.

Поединок выдался достойным финала – соперники выдали напряженный и интересный матч.

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В первом тайме команды обменялись голами, и счет 1:1 сохранился до конца основного времени. Игра перешла в овертайм, где команды еще раз обменялись голами.

2:2 и победитель турнира определялся в серии пенальти, где более удачливыми были ивано-франковцы, которые "перестреляли" киевлян со счетом 5:4.

Итоговая победа в серии пенальти и "Ураган" второй сезон подряд становится обладателем Кубка Украины по футзалу.