Сборная Украины по футзалу узнала соперников в отборе к Евро-2022

Сборная Украины по футзалу узнала имена соперников в квалификации Евро-2022.

В результате жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне, сборная Украины попала в группу 1, где сыграет с Хорватией, Албанией, и победителем пары Сан-Марино/Дания.

Интересно, что впервые в истории турнира команды на этой стадии будут играть против оппонентов дома и на выезде, проведя против каждого соперника по группе по два поединка.

В финальную часть выйдут победители восьми отборочных групп и 6 лучших команд, которые заняли вторые места. Два обладатели вторых мест, которые не пробились в финальный турнир напрямую, сыграют в плей-офф между собой.

Таким образом, из отбора в финальную часть турнира выйдут 15 команд, которые присоединятся к сборной Нидерландов, которая уже застолбила за собой место на правах хозяев.

Также отметим, что финальный турнир: пройдет 19 января - 6 февраля 2022 в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды).