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Сборная Украины по футзалу узнала соперников в отборе к Евро-2022

Футзал
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Отборочный турнир пройдет по новаторской системе

Сборная Украины по футзалу узнала соперников в отборе к Евро-2022
Новина українською

Сборная Украины по футзалу узнала имена соперников в квалификации Евро-2022.

В результате жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне, сборная Украины попала в группу 1, где сыграет с Хорватией, Албанией, и победителем пары Сан-Марино/Дания.

Интересно, что впервые в истории турнира команды на этой стадии будут играть против оппонентов дома и на выезде, проведя против каждого соперника по группе по два поединка.

В финальную часть выйдут победители восьми отборочных групп и 6 лучших команд, которые заняли вторые места. Два обладатели вторых мест, которые не пробились в финальный турнир напрямую, сыграют в плей-офф между собой.

Таким образом, из отбора в финальную часть турнира выйдут 15 команд, которые присоединятся к сборной Нидерландов, которая уже застолбила за собой место на правах хозяев.

Также отметим, что финальный турнир: пройдет 19 января - 6 февраля 2022 в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды).

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Источник:
УАФ

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