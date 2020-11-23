От Дании до Албании. Известен календарь отбора Евро-2022 по футзалу для сборной Украины

Стал известен календарь отбора на Евро-2022 по футзалу для сборной Украины.

Команда Александра Косенко попала в группу 1, где соперниками украинцев станут Дания, Хорватия и Албания. Первую встречу сине-желтые проведут 27 января против датчан.

В финальную часть выйдут победители восьми отборочных групп и 6 лучших команд, которые заняли вторые места. Два обладатели вторых мест, которые не пробились в финальный турнир напрямую, сыграют в плей-офф между собой.

Таким образом, из отбора в финальную часть турнира выйдут 15 команд, которые присоединятся к сборной Нидерландов, которая уже застолбила за собой место на правах хозяев.

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Также отметим, что финальный турнир: пройдет 19 января - 6 февраля 2022 в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды).

Календарь матчей в группе 1:

27.01.2021. Украина — Дания

27.01.2021. Хорватия — Албания

30.01.2021. Дания — Хорватия

31.01.2021. Албания — Украина

03.03.2021. Хорватия — Украина

03.03.2021. Албания — Дания

07.03.2021. Украина — Хорватия

07.03.2021. Дания — Албания

07.04.2021. Дания — Украина

07.04.2021. Албания — Хорватия

10.04.2021. Хорватия — Дания

11.04.2021. Украина — Албания