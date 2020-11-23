От Дании до Албании. Известен календарь отбора Евро-2022 по футзалу для сборной Украины
Команда Александра Косенко начнет свой путь в январе 2021 года
Стал известен календарь отбора на Евро-2022 по футзалу для сборной Украины.
Команда Александра Косенко попала в группу 1, где соперниками украинцев станут Дания, Хорватия и Албания. Первую встречу сине-желтые проведут 27 января против датчан.
В финальную часть выйдут победители восьми отборочных групп и 6 лучших команд, которые заняли вторые места. Два обладатели вторых мест, которые не пробились в финальный турнир напрямую, сыграют в плей-офф между собой.
Таким образом, из отбора в финальную часть турнира выйдут 15 команд, которые присоединятся к сборной Нидерландов, которая уже застолбила за собой место на правах хозяев.
Также отметим, что финальный турнир: пройдет 19 января - 6 февраля 2022 в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды).
Календарь матчей в группе 1:
27.01.2021. Украина — Дания
27.01.2021. Хорватия — Албания
30.01.2021. Дания — Хорватия
31.01.2021. Албания — Украина
03.03.2021. Хорватия — Украина
03.03.2021. Албания — Дания
07.03.2021. Украина — Хорватия
07.03.2021. Дания — Албания
07.04.2021. Дания — Украина
07.04.2021. Албания — Хорватия
10.04.2021. Хорватия — Дания
11.04.2021. Украина — Албания
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