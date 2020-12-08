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Футзал. Товарищеский матч Украина - Молдова. Смотреть LIVE, прямую трансляцию матча

Футзал
(1 голосов)

Начало поединка - в 18:30

Футзал. Товарищеский матч Украина - Молдова. Смотреть LIVE, прямую трансляцию матча
Новина українською

Сегодня, 8 декабря, в запорожском ДС Юность состоится товарищеский матч по футзалу между сборными Украины и Молдовы.

Поединок начнется в 18:30, а прямая трансляция матча будет доступна на этой странице чуть ниже.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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