Футзал. Товарищеский матч Украина - Молдова. Смотреть LIVE, прямую трансляцию матча
Начало поединка - в 18:30
Сегодня, 8 декабря, в запорожском ДС Юность состоится товарищеский матч по футзалу между сборными Украины и Молдовы.
Поединок начнется в 18:30, а прямая трансляция матча будет доступна на этой странице чуть ниже.
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