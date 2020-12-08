Футзал. Сборная Украины в спарринге разгромила Молдову

Сборная Украины по футзалу провела первый из двух запланированных поединков с командой Молдовы.

Матч состоялся в Запорожье и завершился уверенной победой подопечных Александра Косенко.

На четыре гола украинцев (по два в каждом из таймов) молдаване ответили голом престижа в концовке матча.

Читайте также Украинская команда выиграла матч Лиги чемпионов с разницей в 27 голов

Второй контрольный поединок в Запорожье сборные Украины и Молдовы проведут завтра (начало - в 14.00).

Отметим, что данные спарринги запланированы в рамках подготовки сине-желтых к матчам квалификации Евро-2022. По результатам жеребьевки подопечные Александра Косенко попали в группу 1, где сыграют против Хорватии, Албании и Дании.

Украина - Молдова 4:1

Голы: Шотурма (5, 20), Кузь (24), Фаренюк (26) - Николайчук (35).

Украина: Ципун - Корсун, Шотурма, Белоцерковец, Зварыч - Еремин, Малышко, Микитюк, Пелех, Журба, Фаренюк, Педяш, Кузь, Сухов, Савенко.