Продэксим узнал соперника по 1/16 финала Лиги чемпионов по футзалу
Поединки 1/16 финала состоят из одного матча
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов по футзалу, по результатам которого определился соперник херсонского "Продэксима".
Херсонцы оказались среди сеяных при жеребьевке. И согласно результатам жеребьевки в соперники украинцам достался северомакедонский "Шкупи-1927", матч против которого херсонцы проведут в Украине.
Поединки 1/16 финала запланированы на 12-17 января 2021.
Как было утверждено исполкомом УЕФА ранее, Лига чемпионов по футзалу сезона 2020/2021 пройдет в формате одиночных матчей плей-офф. Завершится соревнования финальным турниром из восьми участников, который состоится в следующем году.
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Источник:УАФ
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