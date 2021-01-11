В украинском футзале сыграли безумный матч. Чемпион четырежды отыгрывался и спас ничью в финале

Мы редко обращаем внимание на украинский футзал, но там не менее интересно, чем в футболе. Например, в воскресенье встречались два главных претендента на титул, первая и вторая команды текущего сезона - действующий чемпион "Продэксим" из Херсона и его преследователь "ХИТ" из Киева.

Помимо классного уровня футбола по динамике и интенсивности было также развитие событий. Столичный коллектив по ходу 40 минут игры четыре раза выходил вперёд. Особенно эффективными для "ХИТа" стали 31 и 32 минуты поединка, когда киевляне перевернули игру с проигрышного счёта 2:3 на 4:3 в свою пользу. За две минуты до финальной сирены претендент снова вышел вперёд, однако "Продэксим" благодаря пятому полевому спас ничью. Для по-настоящему киношного финала не хватало только победного гола одной из команд. И его почти забили киевляне последним ударом на последней секунде. Но мяч пролетел мимо ворот, подарив херсонцам один балл.

"Продэксим" продолжает возглавлять таблицу Экстра-лиги с 40 очками в активе. "ХИТ" в пяти баллах за спиной.

Отметим, что уже через неделю, 16 января, херсонцы проведут поединок 1/16 финала Лиги чемпионов. В соперниках у "мельников" будет северомакедонский "Шкупи".

"ХИТ" (Киев) - "Продэксим" (Херсон) 5:5

1:0 - Шотурма (автогол), 11

1:1 - Сорокин, 16

2:1 - Жук, 16

2:2 - Шотурма, 18

2:3 - Зварыч, 28

3:3 - Педяш, 31

Нереализованный дабл-пенальти (у "ХИТ"): Жук (вратарь), 32

4:3 - Жук, 32

4:4 - Белоцерковец, 36

5:4 - Колесников, 38

5:5 - Даниэль Роза, 39