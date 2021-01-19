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Тренерский штаб сборной Украины по футзалу назвал состав на первые матчи отбора Евро-2022

Футзал
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Первый матч отбора украинцы проведут 27 января в Запорожье

Тренерский штаб сборной Украины по футзалу назвал состав на первые матчи отбора Евро-2022
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко определился с составом на поединки против Дании и Албании в рамках группового этапа отбора Евро-2022.

Список игроков выглядит следующим образом:

вратари - Юрий Савенко, Кирилл Ципун (оба - "Продэксим"), Александр Сухов ("ХИТ");

полевые игроки - Сергей Малышко, Тарас Королишин, Николай Грицына (все - "Сталица", Беларусь), Олег Еремин ("Витэн", Беларусь), Михаил Зварыч, Николай Белоцерковец, Петр Шотурма (все - "Продэксим"), Александр Педяш, Сергей Журба (оба - "ХИТ"), Николай Микитюк, Артем Фаренюк (оба - "Ураган"), Тарас Кузь ("Энергия").

Поединок со сборной Дании состоится 27 января в Запорожье (начало - в 19.00). Выездной матч против команды Албании запланирован на 31 января (19.00 по Киеву).

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Напомним, что по результатам жеребьевки группового этапа квалификации Евро-2022 подопечные Александра Косенко попали в группу 1, где сыграют против Хорватии, Албании и Дании.

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В статье: сборная Украины по футзалу Александр Косенко
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Источник:
УАФ

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