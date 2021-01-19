Тренерский штаб сборной Украины по футзалу назвал состав на первые матчи отбора Евро-2022
Первый матч отбора украинцы проведут 27 января в Запорожье
Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко определился с составом на поединки против Дании и Албании в рамках группового этапа отбора Евро-2022.
Список игроков выглядит следующим образом:
вратари - Юрий Савенко, Кирилл Ципун (оба - "Продэксим"), Александр Сухов ("ХИТ");
полевые игроки - Сергей Малышко, Тарас Королишин, Николай Грицына (все - "Сталица", Беларусь), Олег Еремин ("Витэн", Беларусь), Михаил Зварыч, Николай Белоцерковец, Петр Шотурма (все - "Продэксим"), Александр Педяш, Сергей Журба (оба - "ХИТ"), Николай Микитюк, Артем Фаренюк (оба - "Ураган"), Тарас Кузь ("Энергия").
Поединок со сборной Дании состоится 27 января в Запорожье (начало - в 19.00). Выездной матч против команды Албании запланирован на 31 января (19.00 по Киеву).
Напомним, что по результатам жеребьевки группового этапа квалификации Евро-2022 подопечные Александра Косенко попали в группу 1, где сыграют против Хорватии, Албании и Дании.
Популярное сейчас
- Пепу нужен Лукаку, а Уилшир снова в деле. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Ragnar is here - Рух подписал контракт с легендарным исландским защитником
- Динамо уступает в стартовом матче сборов чемпиону Польши
- Продэксим проходит в 1/8 финала Лиги чемпионов
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО