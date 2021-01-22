Футзал. Каналы Футбол покажут все отборочные матчи сборной Украины на Евро-2022

Впервые в квалификации футзального Евро проводится групповой этап, и в своей группе команда Александра Косенко проведет шесть отборочных матчей. Противостоять нашей сборной будут Дания, Албания и Хорватия.

Все поединки квалификации с участием сборной Украины болельщики смогут увидеть в прямом эфире. Первый матч состоится 27-го января в 19:00. Прямая трансляция на телеканале 2Футбол 1".

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Для того, чтобы сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы, ей необходимо занять первое место в группе или войти в шестерку лучших обладателей вторых мест. Если не удастся и это - тогда будут проведены стыковые матчи, которые сыграют между собой владельцы седьмого и восьмого по рейтингу вторых мест в группах.