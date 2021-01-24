Дания запретила своей сборной ехать в Украину. Матч 27-го января отменен

Матч группового этапа Евро-2022 по футзалу между национальными збирнмы Украины и Дании не состоится. Поединок был запланирован на 27 января и должен был пройти в Запорожье.

Об этом сообщил официальный сайт Ассоциации футзала Украины. Причина отмены матча: власти Дании не позволили своей сборной команде ехать в Украину из-за усиленных ограничений, которые повлекла за собой пандемия COVID-19 в Дании.

"Со своей стороны, украинская сторона в течение последних 24 часов принимала все возможные меры, чтобы вести борьбу за очки в спортивной плоскости и провести матч со сборной Дании. Кроме того, проводились неоднократные консультации с УЕФА и Датским футбольным союзом. Ассоциацией футзала Украины был предложен вариант зеркальных изменений в проведении поединков между сборными Украины и Дании, который предусматривал, что матч №5 группового этапа Евро-2022 Дания-Украина будет сыгран 27 января, а матч №1 Украина-Дания состоится 7 апреля. Однако, ни Датский футбольный союз, ни власти страны не предоставили АФУ гарантии возможности въезда сборной Украины в Дании", - сообщает АФУ.

Решение на счет дальнейшей судьбы матча будут рассматривать дисциплинарные органы УЕФА.

В свою очередь, национальная команда Украины по футзалу начнет тренировочный сбор по плану - 24-го января, и будет готовиться к поединку против Албании, который пройдет 31 января в Тиране.