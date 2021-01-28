Известны три претендента на награду лучшего украинского игрока 2020 года в футзале

15 февраля определятся обладатели наград церемонии "Футбольные звезды Украины" -2020.

На звание " Лучший игрок по футзалу среди мужчин" номинированы Александр Педяш (ХИТ), Петр Шотурма ("Продэксим") и Михаил Зварич ("Продэксим").

Александр Педяш

Прошлый год принес киевскому "ХИТу" лучшее достижение в истории. Команда Олега Лукьяненко заняла второе место в Экстра-лиге, а Педяш с 14-ю голами стал ее лучшим бомбардиром и занял второе место в общей таблице голеадоров.

Сейчас, накануне последнего тура чемпионата и старта плей-офф, киевляне продолжают находиться в группе лидеров, а Александр в настоящее время занимает ведущие бомбардирские позиции как в команде, так и в первенстве и стабильно получает вызовы в национальную сборную.

Петр Шотурма

2020 стал для Петра Шотурмы чрезвычайно насыщенным. По итогам прошлого сезона был признан лучшим игроком в Экстра-лиге. Кроме того, Шотурма был назначен капитаном сборной Украины. Конечно, к этому надо добавить и чемпионство в составе херсонского "Продэксима".

Уже с капитанской повязкой Петр отметился двумя голами в поединках национальной команды против Молдовы, а также продолжает демонстрировать яркую и результативную игру в Экстра-лиге и Лиге чемпионов.

Михаил Зварич

Прошлый сезон стал для Михаила одним из лучших за последние годы. Универсал "мельников" в составе своей команды добыл чемпионство и с 13-ю голами попал в тройку лучших бомбардиров Экстра-лиги.

Удачно поработал Зварыч и на международном уровне. В двух матчах за сборную Украины против Венгрии Михаил отметился тремя голами, последний из которых был признан лучшим по итогам года. Еще два взятия ворот он записал на свой счет в поединках с Молдовой.