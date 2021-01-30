Албания - Украина: LIVE аудио трансляция матча отбора на Евро-2022 по футзалу
Болеем за наших вместе!
Альтернативный комментарий или звук для тех, у кого не будет возможности посмотреть поединок. Комментатор - Александр Рыженко.
Включайте прямую аудио трансляцию встречи на аудио канале UA-Футбол в воскресенье, 31 января, в 18:55. Нажмите на звоночек, чтобы вам пришло оповещение, когда начнётся трансляция!
Сборная Украины должна была начать квалификацию с поединка против Дании в середине текущей недели, однако этот поединок не состоялся. Как итог - только в воскресенье "жёлто-синие" проведут премьерную официальную встречу с февраля 2020 года.
Албанцы в среду уступили в стартовой игре отбора Хорватии, поэтому находятся в лучшем тонусе. Но это не отменяет того факта, что подопечные Александра Косенко очевидный фаворит противостояния.
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