  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Албания - Украина: LIVE аудио трансляция матча отбора на Евро-2022 по футзалу
В тренде

Албания - Украина: LIVE аудио трансляция матча отбора на Евро-2022 по футзалу

Футзал
(1 голосов)

Болеем за наших вместе!

Албания - Украина: LIVE аудио трансляция матча отбора на Евро-2022 по футзалу
UA-Футбол
Новина українською

Альтернативный комментарий или звук для тех, у кого не будет возможности посмотреть поединок. Комментатор - Александр Рыженко.

Включайте прямую аудио трансляцию встречи на аудио канале UA-Футбол в воскресенье, 31 января, в 18:55. Нажмите на звоночек, чтобы вам пришло оповещение, когда начнётся трансляция!

Сборная Украины должна была начать квалификацию с поединка против Дании в середине текущей недели, однако этот поединок не состоялся. Как итог - только в воскресенье "жёлто-синие" проведут премьерную официальную встречу с февраля 2020 года.

Читайте такжеУЕФА не хочет засчитывать Дании поражение за неявку и просит Украину провести матч

Албанцы в среду уступили в стартовой игре отбора Хорватии, поэтому находятся в лучшем тонусе. Но это не отменяет того факта, что подопечные Александра Косенко очевидный фаворит противостояния.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по футзалу Аудио сборная Албании по футзалу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
maksim350ckon
30.01.2021 в 13:01
Cocyт и дaют без дeнeг. Тысячи дaвaлок жаждут ceкcа и cпepмы. Заходи и сам увидишь----- srt.vg/sisky
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...