Албания - Украина 3:10. Первая победа в отборе к Евро
Подопечные Косенко уверенно громят соперников
После неудачной попытки провести поединок со сборной Дании, сборная Украины по футзалу все-таки начала квалификационные матчи на Чемпионат Европы 2022. Первым соперником стали албанцы, которых подопечные Александра Косенко разгромили со счетом 3:10 в Тиране. Оба тайма закончились с уверенной преимуществом украинских сборников: первая половина - 2:5, вторая - 1:5.
Квалификация Чемпионата Европы 2022. Третий этап
Албания - Украина 3:10
Голы: Мейзини 9, А.Браими 13, Карая 34 - Зварич 1, Шотурма 6, Белоцерковец 14, Зварич 14, Фаренюк 19, Грицина 23, Фаренюк 26, Зварич 27, Ерёмин 36, Малышко 40
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