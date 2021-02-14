Футзал. Стали известны пары 1/4 финала Экстра-лиги

В субботу завершился регулярный сезон чемпионата Украины по футзалу.

По итогам 18-ти туров таблица выглядит следующим образом.

1. "Продексим" (Херсон) - 46 очков

2. "Ураган" (Ивано-Франковск) - 40 очков

3. "ХИТ" (Киев) - 36 очков

4. "Энергия" (Львов) - 32 очка

5. "Кардинал-Ровно" (Ровно) - 20 очков

6. "ИнБев" (Житомир) - 19 очков

7. "Монолит-Viva Cup" (Харьков) - 18 очков

8. АФФК "Сумы" (Сумы) - 16 очков

9. "Сокол" (Хмельницкий) - 15 очков

10. "ДЕ ТРЕЙДИНГ" (Николаевка) - 13 очков

В рамках 1/4 финала сойдутся следующие пары:

"Продексим" – АФФК "Сумы"

"Ураган" – "Монолит-Viva Cup"

"ХИТ" – "ИнБев"

"Энергия" – "Кардинал-Ровно"

Каждая из серий 1/4 финала плей-офф продлится до трех побед одной из команд. Базовыми датами поединков является 13, 14 и 20 марта. При необходимости четвертый и пятый матчи серий состоятся 21 и 27 марта.