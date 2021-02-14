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Футзал. Стали известны пары 1/4 финала Экстра-лиги

Футзал
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Регулярный сезон подошёл к концу

Футзал. Стали известны пары 1/4 финала Экстра-лиги

Новина українською

В субботу завершился регулярный сезон чемпионата Украины по футзалу.

По итогам 18-ти туров таблица выглядит следующим образом.

  • 1. "Продексим" (Херсон) - 46 очков
  • 2. "Ураган" (Ивано-Франковск) - 40 очков
  • 3. "ХИТ" (Киев) - 36 очков
  • 4. "Энергия" (Львов) - 32 очка
  • 5. "Кардинал-Ровно" (Ровно) - 20 очков
  • 6. "ИнБев" (Житомир) - 19 очков
  • 7. "Монолит-Viva Cup" (Харьков) - 18 очков
  • 8. АФФК "Сумы" (Сумы) - 16 очков
  • 9. "Сокол" (Хмельницкий) - 15 очков
  • 10. "ДЕ ТРЕЙДИНГ" (Николаевка) - 13 очков

В рамках 1/4 финала сойдутся следующие пары:

  • "Продексим" – АФФК "Сумы"
  • "Ураган" – "Монолит-Viva Cup"
  • "ХИТ" – "ИнБев"
  • "Энергия" – "Кардинал-Ровно"

Каждая из серий 1/4 финала плей-офф продлится до трех побед одной из команд. Базовыми датами поединков является 13, 14 и 20 марта. При необходимости четвертый и пятый матчи серий состоятся 21 и 27 марта.

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Источник:
futsal.com.ua

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