Хавбек Продэксима признан лучшим украинским футзалистом 2020 года

15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.

В номинации лучший игрок в мужском футзале победил игрок Продэксима Петр Шотурма.

В голосовании он обошел Александра Педяша и Михаила Зварича.

Напомним, что победителя номинации выбирали представители клубов проводился независимый опрос, в котором главный тренер, капитан и представитель пресс-службы каждой из команд заполняли анкету, где определили лучших по их мнению.