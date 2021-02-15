Хавбек Продэксима признан лучшим украинским футзалистом 2020 года
Петр Шотурма - лучший в футзале
15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.
В номинации лучший игрок в мужском футзале победил игрок Продэксима Петр Шотурма.
В голосовании он обошел Александра Педяша и Михаила Зварича.
Напомним, что победителя номинации выбирали представители клубов проводился независимый опрос, в котором главный тренер, капитан и представитель пресс-службы каждой из команд заполняли анкету, где определили лучших по их мнению.
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