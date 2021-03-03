Сказка об упущенном преимуществе. Украина в концовке матча уступила Хорватии

В среду 3 марта сборная Украины по футзала провела свой второй поединок в отборочной группе Евро-2022.

Подопечные Александра Косенко в Осиеке играли против главного конкурента по группе – сборной Хорватии.

Начали украинцы не лучшим образом, пропустив уже на 2-й минуте.

Впрочем, уже в первом тайме Украина не только сравняла счет, но и вышла вперед.

Второй тайм, казалось, наша сборная вела вполне уверенно. Хорваты не могли долго ничего создать, однако все перевернулось в самой концовке матча.

Провалы нашей команды в обороне и хозяева забивают на 35-й и 38-й минутах.

На последние пару минут Косенко снял вратаря, однако пробить оборону Хорватии Украина так и не смогла.

3:2, хорваты добывают третью победу в трех матчах. У Украины одна победа и уже в воскресенье 7 марта команды сыграют в Запорожье.

Хорватия – Украина 3:2

Голы: Сутон (2), Еловчич (35), Перич (38) – Педяш (9), Малышко (19)