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Сказка об упущенном преимуществе. Украина в концовке матча уступила Хорватии

Футзал
(2 голосов)

Все шло хорошо до 35-й минуты матча

Сказка об упущенном преимуществе. Украина в концовке матча уступила Хорватии

УАФ

Новина українською

В среду 3 марта сборная Украины по футзала провела свой второй поединок в отборочной группе Евро-2022.

Подопечные Александра Косенко в Осиеке играли против главного конкурента по группе – сборной Хорватии.

Начали украинцы не лучшим образом, пропустив уже на 2-й минуте.

Впрочем, уже в первом тайме Украина не только сравняла счет, но и вышла вперед.

Второй тайм, казалось, наша сборная вела вполне уверенно. Хорваты не могли долго ничего создать, однако все перевернулось в самой концовке матча.

Провалы нашей команды в обороне и хозяева забивают на 35-й и 38-й минутах.

На последние пару минут Косенко снял вратаря, однако пробить оборону Хорватии Украина так и не смогла.

3:2, хорваты добывают третью победу в трех матчах. У Украины одна победа и уже в воскресенье 7 марта команды сыграют в Запорожье.

Хорватия – Украина 3:2

Голы: Сутон (2), Еловчич (35), Перич (38) – Педяш (9), Малышко (19)

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
03.03.2021 в 23:38
а когда они выигрывали --берите физрука Ротаня у него новая тактика и лозунг
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 22:17
ну вот что за х?
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