Сказка об упущенном преимуществе. Украина в концовке матча уступила Хорватии
Все шло хорошо до 35-й минуты матча
УАФ
В среду 3 марта сборная Украины по футзала провела свой второй поединок в отборочной группе Евро-2022.
Подопечные Александра Косенко в Осиеке играли против главного конкурента по группе – сборной Хорватии.
Начали украинцы не лучшим образом, пропустив уже на 2-й минуте.
Впрочем, уже в первом тайме Украина не только сравняла счет, но и вышла вперед.
Второй тайм, казалось, наша сборная вела вполне уверенно. Хорваты не могли долго ничего создать, однако все перевернулось в самой концовке матча.
Провалы нашей команды в обороне и хозяева забивают на 35-й и 38-й минутах.
На последние пару минут Косенко снял вратаря, однако пробить оборону Хорватии Украина так и не смогла.
3:2, хорваты добывают третью победу в трех матчах. У Украины одна победа и уже в воскресенье 7 марта команды сыграют в Запорожье.
Хорватия – Украина 3:2
Голы: Сутон (2), Еловчич (35), Перич (38) – Педяш (9), Малышко (19)
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