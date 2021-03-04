Футзал. Хорватия - Украина 3:2. Видео голов и обзор матча

Cборная Украины по футзалу провела свой второй поединок в отборочной группе Евро-2022.

Подопечные Александра Косенко в Осиеке проиграли главному конкуренту по группе – сборной Хорватии. Украинцы пропустили два гола в концовке матча.

О всех перипетиях матча смотрите в данном видеообзоре.

Хорватия – Украина 3:2

Голы: Сутон (2), Еловчич (35), Перич (38) – Педяш (9), Малышко (19)