Футзал. Хорватия - Украина 3:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Hrvatski nogometni savez
Cборная Украины по футзалу провела свой второй поединок в отборочной группе Евро-2022.
Подопечные Александра Косенко в Осиеке проиграли главному конкуренту по группе – сборной Хорватии. Украинцы пропустили два гола в концовке матча.
О всех перипетиях матча смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Сутон (2), Еловчич (35), Перич (38) – Педяш (9), Малышко (19)
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