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Украина - Хорватия. Смотреть видео онлайн трансляцию отбора на Евро-2022

Футзал
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Наши парни играют против лидера группы

Украина - Хорватия. Смотреть видео онлайн трансляцию отбора на Евро-2022

Новина українською

В рамках 4-го раунда отборочного этапа Евро-2022 по футзалу национальная команда Украины принимает сборную Хорватии.

Поединок проходит в Запорожье, в городском Дворце спорта "Юность". Встреча началась в 19:00.

На данный момент украинцы имеют в своем активе 3 очка, одержав одну победу и потерпев поражение. В свою очередь у хорватов 9 баллов - команда трижды победила в рамках квалификации.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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