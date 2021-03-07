Украина - Хорватия. Смотреть видео онлайн трансляцию отбора на Евро-2022
Наши парни играют против лидера группы
В рамках 4-го раунда отборочного этапа Евро-2022 по футзалу национальная команда Украины принимает сборную Хорватии.
Поединок проходит в Запорожье, в городском Дворце спорта "Юность". Встреча началась в 19:00.
На данный момент украинцы имеют в своем активе 3 очка, одержав одну победу и потерпев поражение. В свою очередь у хорватов 9 баллов - команда трижды победила в рамках квалификации.
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