Сборная Украины разгромно проиграла Хорватии, пропустив семь голов

В рамках 4-го тура квалификации на чемпионат Европы 2020-го года по футзалу национальная сборная Украины принимала Хорватию. Наша команда разгромно уступила, пропустив семь мячей. В составе украинской сборной голами отметились Шотурма и Зварич.

После этого тура Украина имеет в своем активе 3 очка. В свою очередь у сборной Хорватии 12 очков и команда лидирует в группе.

Поединок проходил в Запорожье, в городском Дворце спорта "Юность".

Отбор на Евро-2022, 4-й раунд

Украина - Хорватия 2:7

Голы: Шотурма, 11, Зварич, 12 - Матошевич, 9, Маринович, 15, 23, 35, Еловчич, 31, Канюх, 32, Сухов (АГ, 39).

Сборная Украины: Ципун, Сухов – Малышко, Журба, Педяш, Кузь – Еремин, Микитюк, Н. Грицына, М. Грицына, Фаренюк, Корсун, Шотурма, Зварич

Сборная Хорватии: Примич – Матошевич, Еловчич, Перич, Сутон – Чекот, Юрлина, Канюх, Кустура, Маринович, Гудасич, Хорват, Секулич – Вукович