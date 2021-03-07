Сборная Украины разгромно проиграла Хорватии, пропустив семь голов
Наши парни смогли поразить ворота хорватов лишь дважды
Hrvatski nogometni savez
В рамках 4-го тура квалификации на чемпионат Европы 2020-го года по футзалу национальная сборная Украины принимала Хорватию. Наша команда разгромно уступила, пропустив семь мячей. В составе украинской сборной голами отметились Шотурма и Зварич.
После этого тура Украина имеет в своем активе 3 очка. В свою очередь у сборной Хорватии 12 очков и команда лидирует в группе.
Поединок проходил в Запорожье, в городском Дворце спорта "Юность".
Отбор на Евро-2022, 4-й раунд
Украина - Хорватия 2:7
Голы: Шотурма, 11, Зварич, 12 - Матошевич, 9, Маринович, 15, 23, 35, Еловчич, 31, Канюх, 32, Сухов (АГ, 39).
Сборная Украины: Ципун, Сухов – Малышко, Журба, Педяш, Кузь – Еремин, Микитюк, Н. Грицына, М. Грицына, Фаренюк, Корсун, Шотурма, Зварич
Сборная Хорватии: Примич – Матошевич, Еловчич, Перич, Сутон – Чекот, Юрлина, Канюх, Кустура, Маринович, Гудасич, Хорват, Секулич – Вукович
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