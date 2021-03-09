"Бывают такие дни, когда ничего не получается" - Главный тренер сборной Украины прокомментировал разгром от Хорватии

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал поражение от Хорватии (2:7) в домашнем матче отбора к Евро-2022.

- В домашнем матче с хорватами нам совсем не удался второй тайм. Третий и четвертый голы... Вроде в меньшинстве выстояли, хорошо сыграли и затем в простой ситуации ошиблись при стандарте, не разобрались. Четвертый гол - "за шиворот" вратарю.

Это нас немного выбило из колеи, и мы не смогли собраться. Не выходила игра в пять полевых, хотя тоже моменты создали, но не забили и пропустили в пустые ворота. Как снежный ком все накатывалось, в конце встречи у нас абсолютно ничего не получалось. Бывают такие дни, когда ничего не получается. Пожалуй, это был один из них.

- На ход событий повлияло удаление Ципуна?

- Конечно, все так происходило, и удаление... Вроде отбились втроем, исправили ситуацию, мне казалось, что сейчас мы должны психологически переломить ход игры. Но все повернулось совсем не так, как ожидалось. В конце второго тайма, в последние 10 минут, у нас совсем ничего не получалось.

- Что бы вы изменили в матчах с хорватами, если бы имели возможность отмотать время назад?

- Наверное, если бы мы знали, кто как войдет в игру, может быть, изменили четверки. Например, играли бы не в три четверки, а начали бы в две. Просто у нас прослеживается такая закономерность, что во время игры в три четверки у одной из них не все получается. Если бы заранее знать, у кого сегодня немного не пойдет, то, возможно, мы как-то варьировали состав.

А так всебы изменил. Хотелось бы, чтобы мы забивали в те моменты, когда попадали в штангу. Хорваты же показали хорошую реализацию. Это мастерство, умение имполнить. Мы вроде бы тоже создавали моменты, все правильно делали, но мяч летел в штангу. Если бы он попадал в ворота, то все могло бы сложиться иначе.

- Хорваты удивили?

- Эта сборная вообще мне нравится. В общем балканские коллективы во всех игровых видах спорта выделяются, ведь это команды, которые играют. Они пользуются своей техникой, габаритами. Хорватия - очень техничная, сыгранная команда. Соперники не удивили, поскольку мы и ожидали от них такой хорошей, качественной игры. Мы просматривали матчи, знали, что это добротная команда, с которой нам будет тяжело. Но все равно рассчитывали на положительный результат, надеялись, что дома к нам вернется удача. К сожалению, не вернулась, не сложилось.

- Будут ли кадровые изменения в сборной Украины перед следующими поединками отбора?

- Нужно сейчас это все переварить, переосмыслить, пересмотреть. Сейчас я не готов об этом говорить.

- Где наша команда проведет последние домашние матчи группы?

- Планируем играть в Запорожье.