Футзал. Известны все участники полуфиналов плей-офф Экстра-лиги нынешнего сезона
Претендентов на чемпионский титул осталось четверо
Ассоциация футзала Украины
В воскресенье матчем "ИнБев" - "ХИТ" завершилась четвертьфинальная стадия плей-офф нынешнего розыгрыша Экстра-лиги.
Таким образом, участниками следующей стадии стали львовская "Энергия", Ивано-Франковский "Ураган", херсонский "Продэксим" и киевский "ХИТ".
Пары, которые будут бороться за выход в финал выглядят следующим образом:
"Продэксим" - "Энергия"
"Ураган" - "ХИТ"
Серии продлятся до трех побед. Даты матчей: 17, 18, 24 (25, 30 - при необходимости) апреля.
Первые поединки состоятся на площадках команд, указанных в парах первыми.
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Источник:Ассоциация футзала Украины
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alex.belogubko (одесса)
22.03.2021 в 18:15
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