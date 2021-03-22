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Футзал. Известны все участники полуфиналов плей-офф Экстра-лиги нынешнего сезона

Футзал
(2 голосов)

Претендентов на чемпионский титул осталось четверо

Футзал. Известны все участники полуфиналов плей-офф Экстра-лиги нынешнего сезона

Ассоциация футзала Украины

Новина українською

В воскресенье матчем "ИнБев" - "ХИТ" завершилась четвертьфинальная стадия плей-офф нынешнего розыгрыша Экстра-лиги.

Таким образом, участниками следующей стадии стали львовская "Энергия", Ивано-Франковский "Ураган", херсонский "Продэксим" и киевский "ХИТ".

Пары, которые будут бороться за выход в финал выглядят следующим образом:

"Продэксим" - "Энергия"

"Ураган" - "ХИТ"

Серии продлятся до трех побед. Даты матчей: 17, 18, 24 (25, 30 - при необходимости) апреля.

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Первые поединки состоятся на площадках команд, указанных в парах первыми.

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В статье: Энергия (Львов) Ураган (Ивано-Франковск) ХИТ (Киев) Продэксим (Херсон)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
22.03.2021 в 18:15
зачем вы тратите деньги на этот футзал --страна в разрухе а вы кормите дармоедов --хватит нам одного колхозного футбола не считая 1и 2 лигу
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