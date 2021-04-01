Сборная Украины по футзалу назвала состав на матчи с Данией и Албанией
Все игры пройдут в Запорожье
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко определился с составом на заключительные три поединка в рамках группового этапа отбора Евро-2022.
На следующей недели национальная команда дважды сыграет с Данией (7 и 8 апреля), после чего встретится с Албанией (11 апреля). Все матчи пройдут в Запорожье и начнутся в 19:00.
Состав сборной Украины
Вратари: Кирилл Ципун ("Продэксим"), Александр Сухов ("ХИТ"), Назарий-Зеновий Войтович ("Энергия"), Владимир Кардаш ("Ураган");
Полевые игроки: Сергей Малышко, Михаил Грицина, Николай Грицина, Тарас Королишин (все- "Сталица", Беларусь), Олег Еремин ("Витэн", Беларусь), Владимир Разуванов ("Динамо"), Михаил Зварыч, Игорь Корсун, Петр Шотурма, Михаил Сорокин (все- "Продэксим"), Александр Педяш, Сергей Журба, Евгений Сирый, Александр Школьный (все - "ХИТ"), Ярослав Лебедь, Николай Микитюк, Даниил Абакшин, Виталий Радевич, Артем Фаренюк (все- "Ураган"), Тарас Кузь, Марьян Пелех (оба- "Энергия").
Также были обнародованы состав игроков, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе (начнется 4 апреля):
Вратари: Кирилл Ципун ("Продексим"), Александр Сухов ("ХИТ"), Назарий-Зиновий Войтович ("Энергия");
Полевые игроки: Сергей Малышко ("сталица", Беларусь), Олег Еремин ("Витэн"), Владимир Разуванов ( "Динамо"), Михаил Зварич, Игорь Корсун, Петр Шотурма (все - "Продексим"), Александр Педяш, Сергей Журба (оба - "ХИТ"), Николай Микитюк, Ярослав Лебедь, Даниил Абакшина, Артем Фаренюк (все - "Ураган").
Сейчас "сине-желтые" занимают второе место в группе 1. В предыдущих матчах подопечные Александра Косенко победили Албанию в гостях (10:3) и уступили Хорватии на выезде (2:3) и дома (2:7).
На чемпионат Европы выйдут восемь победителей групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Последнюю путевку на Евро разыграют два оставшихся обладателя вторых мест.
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