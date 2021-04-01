Сборная Украины по футзалу назвала состав на матчи с Данией и Албанией

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко определился с составом на заключительные три поединка в рамках группового этапа отбора Евро-2022.

На следующей недели национальная команда дважды сыграет с Данией (7 и 8 апреля), после чего встретится с Албанией (11 апреля). Все матчи пройдут в Запорожье и начнутся в 19:00.

Состав сборной Украины

Вратари: Кирилл Ципун ("Продэксим"), Александр Сухов ("ХИТ"), Назарий-Зеновий Войтович ("Энергия"), Владимир Кардаш ("Ураган");

Полевые игроки: Сергей Малышко, Михаил Грицина, Николай Грицина, Тарас Королишин (все- "Сталица", Беларусь), Олег Еремин ("Витэн", Беларусь), Владимир Разуванов ("Динамо"), Михаил Зварыч, Игорь Корсун, Петр Шотурма, Михаил Сорокин (все- "Продэксим"), Александр Педяш, Сергей Журба, Евгений Сирый, Александр Школьный (все - "ХИТ"), Ярослав Лебедь, Николай Микитюк, Даниил Абакшин, Виталий Радевич, Артем Фаренюк (все- "Ураган"), Тарас Кузь, Марьян Пелех (оба- "Энергия").

Также были обнародованы состав игроков, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе (начнется 4 апреля):

Вратари: Кирилл Ципун ("Продексим"), Александр Сухов ("ХИТ"), Назарий-Зиновий Войтович ("Энергия");

Полевые игроки: Сергей Малышко ("сталица", Беларусь), Олег Еремин ("Витэн"), Владимир Разуванов ( "Динамо"), Михаил Зварич, Игорь Корсун, Петр Шотурма (все - "Продексим"), Александр Педяш, Сергей Журба (оба - "ХИТ"), Николай Микитюк, Ярослав Лебедь, Даниил Абакшина, Артем Фаренюк (все - "Ураган").

Сейчас "сине-желтые" занимают второе место в группе 1. В предыдущих матчах подопечные Александра Косенко победили Албанию в гостях (10:3) и уступили Хорватии на выезде (2:3) и дома (2:7).

На чемпионат Европы выйдут восемь победителей групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Последнюю путевку на Евро разыграют два оставшихся обладателя вторых мест.