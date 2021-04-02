Известны финалисты Кубка Украины по футзалу-2021

В пятницу 2 апреля в Сумах состоялись полуфинальные матчи Кубка Украины по футзалу нынешнего сезона.

В первом противостоянии Продэксим одолел Монолит, а во втором матче ХИТ обыграл АФФК Сумы.

Таким образом, за трофей поспорят Прдэксим и ХИТ.

Финальный матч состоится в субботу 3 апреля и начнется в 14:00.

"Продэксим" (Херсон) - "Монолит-Viva Cup" 2:0

Голы: Сорокин (11), Корсун (12)

"Сумы" – "ХИТ" 1:4

Голы: Зеленский (33) – Борсук (10), Жук (30, 37), Боргун (39)