Известны финалисты Кубка Украины по футзалу-2021
В финале сразятся ХИТ и Продэксим
futsal.com.ua
В пятницу 2 апреля в Сумах состоялись полуфинальные матчи Кубка Украины по футзалу нынешнего сезона.
В первом противостоянии Продэксим одолел Монолит, а во втором матче ХИТ обыграл АФФК Сумы.
Таким образом, за трофей поспорят Прдэксим и ХИТ.
Финальный матч состоится в субботу 3 апреля и начнется в 14:00.
"Продэксим" (Херсон) - "Монолит-Viva Cup" 2:0
Голы: Сорокин (11), Корсун (12)
"Сумы" – "ХИТ" 1:4
Голы: Зеленский (33) – Борсук (10), Жук (30, 37), Боргун (39)
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