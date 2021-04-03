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Продэксим - ХИТ: смотреть онлайн финал кубка Украины по футзалу

Футзал
(1 голосов)

Начинаем в 13:50

Продэксим - ХИТ: смотреть онлайн финал кубка Украины по футзалу

Фото: futsal.com.uа

UA-Футбол
Новина українською

В финальном матче кубка Украины по футзалу сыграют херсонский "Продэксим" и киевский "ХИТ". Начало трансляции - в 13:50.

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Футзал. Кубок Украины, финал
"Продэксим" 14:00 "ХИТ"

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В статье: ХИТ (Киев) Продэксим (Херсон)
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