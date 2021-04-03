Продэксим - ХИТ: смотреть онлайн финал кубка Украины по футзалу
Начинаем в 13:50
Фото: futsal.com.uа
В финальном матче кубка Украины по футзалу сыграют херсонский "Продэксим" и киевский "ХИТ". Начало трансляции - в 13:50.
Футзал. Кубок Украины, финал
"Продэксим" 14:00 "ХИТ"
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