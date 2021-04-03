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Продэксим выиграл Кубок Украины по футзалу

Футзал
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Команда из Херсона обыграла киевский "ХИТ"

Продэксим выиграл Кубок Украины по футзалу

МФК Продэксим

Новина українською

Продэксим стал обладателем Кубка Украины по футзалу.

В субботу, 3 апреля, был сигран финальный матч нынешнего сезона Кубка Украины по футзалу, в рамках которого "Продэксим" встречался с "ХИТом".

В этом поединке уверенную победу одержала команда из Херсона.

Счет матча открыл Шотурма. Вскоре "ХИТ" догнал соперника стараниями Корсуна. Однако радость не была долгой. Херсонцы поднажали и снова повели в счете. Матч завершился со счетом 5:1.

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В статье: футзал Кубок Украины по футзалу ХИТ (Киев) Продэксим (Херсон)
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Источник:
МФК Продэксим

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