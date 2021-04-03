Продэксим выиграл Кубок Украины по футзалу

Продэксим стал обладателем Кубка Украины по футзалу.

В субботу, 3 апреля, был сигран финальный матч нынешнего сезона Кубка Украины по футзалу, в рамках которого "Продэксим" встречался с "ХИТом".

В этом поединке уверенную победу одержала команда из Херсона.

Счет матча открыл Шотурма. Вскоре "ХИТ" догнал соперника стараниями Корсуна. Однако радость не была долгой. Херсонцы поднажали и снова повели в счете. Матч завершился со счетом 5:1.