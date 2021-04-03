Продэксим выиграл Кубок Украины по футзалу
Команда из Херсона обыграла киевский "ХИТ"
МФК Продэксим
Продэксим стал обладателем Кубка Украины по футзалу.
В субботу, 3 апреля, был сигран финальный матч нынешнего сезона Кубка Украины по футзалу, в рамках которого "Продэксим" встречался с "ХИТом".
В этом поединке уверенную победу одержала команда из Херсона.
Счет матча открыл Шотурма. Вскоре "ХИТ" догнал соперника стараниями Корсуна. Однако радость не была долгой. Херсонцы поднажали и снова повели в счете. Матч завершился со счетом 5:1.
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Источник:МФК Продэксим
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