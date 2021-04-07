Дания - Украина: текстовая трансляция матча отбора на Евро-2022 по футзалу

UA-Футбол следит за матчем сборной Украины по футзалу в квалификации на Чемпионат Европы 2022. Поединок против Дании состоится в Запорожье, в ДС "Юность" и номинально будет выездным для наших ребят. Начало встречи в 19:00

ДАНИЯ - УКРАИНА ОНЛАЙН

Дания - Украина 1:1 (идёт первый тайм)

Голы: Фальк 5 - Педяш 5

13' Последние несколько минут прошли без моментов и по одному сценарию: Дания отдаёт нам мяч и сама сразу же идёт в прессинг. Наши ребята не могут навязать свою игру и перейти середину поля.

11' Журба издали низом бьёт мимо рамки.

11' Дания очень хорошо выжимает нашу команду со своей половины поля и в высоком прессинге накрывает нас. Обидно такое говорить, но это факт.

9' Юсеф прощает сборную Украины и мажет мимо ворот, замыкая прострел на дальней стойке ударом в пустой угол.

7' Не держится у нас мяч пока. Датчане выглядят очень хорошо и даже накрывают украинцев на нашей половине площадки.

5' Увы, пропускаем в ответ. Фальк замыкает дальнюю стойку после передачи с правого фланга.

5' Зеркальный с голевым момент у Шотурмы, но капитан сборной бьёт мимо ворот

5' Выходим вперёд! Журба сделал идеальную передачу низом по диагонали к левой части площадки, Педяш пробил метров с десяти мимо вратаря! 0:1!

4' Йоргенсен после розыгрыша углового возле наших ворот пробивал от левой бровки, но его выстрел низом был разминкой для Сухова.

3' Наши ребята долго владели мячом на чужой половине площадки, но до удара в створ дело не довели. Скандинавы отбились.

1' Заброс на Разуванова к чужим воротам, но Владимир с разворота не пробил датского вратаря.

19:02 Матч начался!

18:57 Напомним, что на нашем сайте вы также можете увидеть бесплатную видео трансляцию матча здесь .

18:40 Известны составы команд.

Дания (стартовая пятёрка): Хог, Эль-Каз, Фальк, Вейс, Скотт-Расмуссен.

Украина (стартовая пятёрка): Сухов, Разуванов, Корсун, Шотурма, Зварич.

18:25 Турнирная таблица в группе сборной Украины. Напомним, что напрямую в финальную часть выходит победитель группы (в нашем квартете это уже точно Хорватия). Шесть сборных из восьми групп, которые финишировали вторыми, также выходят на Евро-2022. Ещё две команды среди вторых мест в стыковых матчах разыграют последнюю путёвку в Нидерланды.

18:05 Краткая предыстория. Наша команда проведёт этот поединок "на выезде" в Запорожье. Напомним, что один из матчей против скандинавов "жёлто-синие" должны были провести в гостях. Однако из-за карантинных ограничений правительство Дании не выпустило свою команду на этот поединок. УАФ отказалась от технического поражения сопернику , а компромиссным вариантом стали оба матча отбора на территории Украины. Сегодня состоится для нас гостевой поединок, завтра - тот самый домашний, который должны были провести в январе.

18:00 Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию матча футзальной сборной Украины против Дании.