Украина разгромила Данию. Как это было

UA-Футбол следит за матчем сборной Украины по футзалу в квалификации на Чемпионат Европы 2022. Поединок против Дании состоится в Запорожье, в ДС "Юность" и номинально будет выездным для наших ребят. Начало встречи в 19:00

ДАНИЯ - УКРАИНА ОНЛАЙН

Дания - Украина 2:6 (идёт второй тайм)

Голы: Фальк 5, Журба 40 (авт.) - Педяш 5, Вейс 18 (авт.), Абакшин 21, Абакшин 26, Фаренюк 38, Фаренюк 39

Ожидаемые три очка нашей команды, но далеко не самые простые. Гол в дебюте второго тайма помог снять нервное напряжение на остаток матча. Завтра состоится ещё одна игра между Украиной и Данией. Надеемся на более убедительную победу "жёлто-синих". Спасибо, что провели эти два часа вместе с нами. С вами был Александр Рыженко. До встречи!

40' Матч окончен!

40' Обидный гол в наши ворота. После серии рикошетов снаряд от Журбы пересекает ленточку. 2:6.

39' Ещё одна контратака нашей команды, перед Фаренюком пустые ворота и это шестой мяч в датскую рамку!

38' Наши ребята перехватили мяч на чужой половине, Журба слева отдал на пятачок перед воротами, а Фаренюк наконец-то сегодня забил!

37' Ерёмин за подкат получает жёлтую. Это первый фол нашей команды во втором тайме. У Дании, напомню, уже пять.

36' Лебедь пробивает в штангу после розыгрыша углового!

35' Датчане взяли тайм-аут.

34' Очень низкий темп сейчас в игре. Похоже, для всех уже всё ясно и сейчас обе команды мысленно готовятся ко второму поединку, который состоится уже завтра.

32' Датчане очень быстро после перерыва набрали пять фолов. Теперь каждое следующее нарушение будет пробивным.

30' Дания последние 10 минут решили провести с пятью полевыми.

29' Йоргенсен за удар в лицо Журбы награждён жёлтой карточкой.

27' Снова Фаренюк не реализовывает отличный момент! Артём оказался один на линии штрафной, однако дважды не пробил вратаря соперников!

26' Абакшин оформляет дубль! Универсал украинской сборной замкнул левую стойку после контратаки нашей команды! 1:4!

24' Невероятный момент у украинской сборной! Датский вратарь пошёл на чужую половину для розыгрыша аута, но неудачно. Сухов со своей половины пробил в крестовину. Фаренюк первым оказался на подборе, но с пяти метров зачем-то пробил во вратаря! Как?!

23' Йенсен жёстко срезал Малышко около боковой линии и получил жёлтую за этот фол.

21' Быстрый гол от сборной Украины! Разогнали контратаку со своей половины, Абакшин перед чужими воротами в касание с полу-оборота отправляет матч в датскую сетку ворот! 1:3!

21' Стартовал второй тайм!

Первый тайм хоть и завершился в пользу украинской сборной по счёту, но оставил очень много негатива по игре. Между прошлой и нынешней международной паузок наставник "жёлто-синих" Александр Косенко говорил, что Хорватия в марте была готова к нашей модели игры. Так вот эта встреча показывает, что мы не готовы даже к модели игры Дании. Чем занимаются на учебно-тренировочных сборах - непонятно. Дания выглядит очень симпатично. Украина же в который раз пытается вытащить игру за счёт индивидуальностей.

20' Перерыв.

20' Фальк со средней дистанции в касание пробил низом мимо левой "шестёрки" наших ворот.

18' Дания атаковала, а забила Украина! Лебедь со штрафного левее центра метров с пятнадцати низом прошил ворота датчан!

18' Сухов спасает после выхода один на один на наши ворота!

17' Тайм-аут у сборной Дании.

16' Дания продолжает атаковать. Украинцы очень перепуганно отбиваются. Парни, соберитесь!

16' Вейс стреляет с десяти метров - Сухов тащит!

15' Сухов очень рискованно вышел за пределы штрафной и срезал Эль-Каза в центре поля, прерывая атаку датчан. Арбитры фол не заметили. Скамейка запасных скандинавов негодует и кто-то из тренерского штаба Дании получает жёлтую. К слову, Эль-Каз сам поле покинуть не смог, а только при помощи медиков.

15' Михаил Зварич пока вне игры. Украинскому универсалу попали мячом в лицо и разбили нос.

14' Украинская скамейка берёт тайм-аут. М-да. Есть про что поговорить тренерскому штабу со своими ребятами.

14' Сумасшедший момент у Хабиби у наших ворот! Датчанин вывалился на практически пустые ворота (Сухов остался в стороне), но промазал мимо рамки с восьми метров!

13' Последние несколько минут прошли без моментов и по одному сценарию: Дания отдаёт нам мяч и сама сразу же идёт в прессинг. Наши ребята не могут навязать свою игру и перейти середину поля.

11' Журба издали низом бьёт мимо рамки.

11' Дания очень хорошо выжимает нашу команду со своей половины поля и в высоком прессинге накрывает нас. Обидно такое говорить, но это факт.

9' Юсеф прощает сборную Украины и мажет мимо ворот, замыкая прострел на дальней стойке ударом в пустой угол.

7' Не держится у нас мяч пока. Датчане выглядят очень хорошо и даже накрывают украинцев на нашей половине площадки.

5' Увы, пропускаем в ответ. Фальк замыкает дальнюю стойку после передачи с правого фланга.

5' Зеркальный с голевым момент у Шотурмы, но капитан сборной бьёт мимо ворот

5' Выходим вперёд! Журба сделал идеальную передачу низом по диагонали к левой части площадки, Педяш пробил метров с десяти мимо вратаря! 0:1!

4' Йоргенсен после розыгрыша углового возле наших ворот пробивал от левой бровки, но его выстрел низом был разминкой для Сухова.

3' Наши ребята долго владели мячом на чужой половине площадки, но до удара в створ дело не довели. Скандинавы отбились.

1' Заброс на Разуванова к чужим воротам, но Владимир с разворота не пробил датского вратаря.

19:02 Матч начался!

18:57 Напомним, что на нашем сайте вы также можете увидеть бесплатную видео трансляцию матча здесь .

18:40 Известны составы команд.

Дания (стартовая пятёрка): Хог, Эль-Каз, Фальк, Вейс, Скотт-Расмуссен.

Украина (стартовая пятёрка): Сухов, Разуванов, Корсун, Шотурма, Зварич.

18:25 Турнирная таблица в группе сборной Украины. Напомним, что напрямую в финальную часть выходит победитель группы (в нашем квартете это уже точно Хорватия). Шесть сборных из восьми групп, которые финишировали вторыми, также выходят на Евро-2022. Ещё две команды среди вторых мест в стыковых матчах разыграют последнюю путёвку в Нидерланды.

18:05 Краткая предыстория. Наша команда проведёт этот поединок "на выезде" в Запорожье. Напомним, что один из матчей против скандинавов "жёлто-синие" должны были провести в гостях. Однако из-за карантинных ограничений правительство Дании не выпустило свою команду на этот поединок. УАФ отказалась от технического поражения сопернику , а компромиссным вариантом стали оба матча отбора на территории Украины. Сегодня состоится для нас гостевой поединок, завтра - тот самый домашний, который должны были провести в январе.

18:00 Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию матча футзальной сборной Украины против Дании.