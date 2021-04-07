Футзал. Украина громит Данию и сохраняет шансы на Евро

Украинская сборная по футзалу провела свой четвертый матч в рамках отбора к чемпионату Европы.

Украинцы принимали сборную Дании. Данный матч должен был пройти еще в январе, однако тогда командам помешал сыграть COVID-19.

Украинцы в данном противостоянии считались фаворитами, однако первый тайм в исполнении подопечных Косевича не особо впечатлил. И все-таки два гола после силовых ударов Украина забила, хотя и пропустила один.

После перерыва дело пошло веселей – датчане вынуждены были идти вперед и открывать зоны, чем и пользовалась сборная Украины.

После еще двух забитых голов Украины дело фактически было сделано, ну а под занавес матча датчане окончательно развалились, пропустив еще два, хотя и забив в концовке после курьезного рикошета.

6:2 - Украина закономерно победила, и что немаловажно, улучшила разницу мячей.

Теперь команде Косевича в группе осталось сыграть два матча, и ответный поединок с датчанами уже завтра.

Напомним, что наша команда уже потеряла шансы занять первое место в группе, и теперь должна побеждать и желательно с хорошей разницей, чтобы пробиться на Евро со второго места.

Украина – Дания 6:2

Голы: Педяш (5), Вейс (аг, 18), Абакшин (21, 26), Фаренюк (38, 39) – Фальк (5), Сухов (аг, 40)

Украина: Сухов – Разуванов, Корсун, Шотурма, Зварич – Войтович, Малышко, Еремин, Лебедь, Микитюк, Абакшин, Журба, Педяш, Фаренюк.