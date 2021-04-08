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Косенко: С датчанами было нелегко, особенно в первом тайме

Футзал
(1 голосов)

Второй матч соперников уже сегодня

Косенко: С датчанами было нелегко, особенно в первом тайме

Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер футзальной сборной Украины Александр Косенко в эфире ТК Футбол прокомментировал победу своей команды над Данией (6:2) в мате отбора ЧЕ-2022.

"Было нелегко, особенно в первом тайме. Мы могли сразу забить, но не забили и у соперника были моменты. Хорошо сыграл наш вратарь Сухов, выручил нас в некоторых ситуациях.

Нам удалось забить второй гол, который был очень важный и затем во втором тайме старались играть по счету", - заявил Косенко.

Напомним, что сегодня в 19:00 состоится второй матч соперников.

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В статье: сборная Украины по футзалу Александр Косенко
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Источник:
ТК Футбол

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