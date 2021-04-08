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Украина - Дания: смотреть онлайн матч отбора на Евро-2022 по футзалу

Футзал
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Второй дубль

Украина - Дания: смотреть онлайн матч отбора на Евро-2022 по футзалу

Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

UA-Футбол
Новина українською

Вчера сборная Украина по футзалу обыграла Данию, забив в ворота соперника шесть голов. Сегодня - второй раунд спарки. Начало поединка - в 19:00.

Читайте такжеУкраина - Дания. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2022 по футзалу на 08.04.2021

Отбор на Евро-2022 по футзалу
Украина 19:00 Дания

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В статье: Украина Дания футзал
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