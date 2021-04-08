Украина - Дания: смотреть онлайн матч отбора на Евро-2022 по футзалу
Второй дубль
Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL
Вчера сборная Украина по футзалу обыграла Данию, забив в ворота соперника шесть голов. Сегодня - второй раунд спарки. Начало поединка - в 19:00.
Отбор на Евро-2022 по футзалу
Украина 19:00 Дания
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