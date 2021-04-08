Украина - Дания: текстовый онлайн матча отбора на Евро-2022 по футзалу

UA-Футбол внимательно следит за матчем квалификации на Чемпионат Европы 2022 по футзалу между национальными сборными Украины и Дании. Напомним, что вчера матч между этими же соперниками завершился победой нашей команды 6:2. Встреча сегодня - это пересенённый поединок первого круга, который должен был состояться ещё в январе. Тогда датчане не смогли прибыть на игру из-за условий карантина.

Матч Украина - Дания состоится 8 апреля в Дворце спорта "Юность" в Запорожье и пройдёт без зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Украина - Дания онлайн

Украина - Дания 0:0 (матч не начался)

Голы:

Состояние турнирной таблицы в группе 1 на данный момент:







Заявка сборной Украины:

Вратари: Кирилл Ципун ("Продексим"), Александр Сухов ("ХИТ"), Назарий-Зиновий Войтович ("Энергия")

Универсалы: Сергей Малышко ("Сталица"), Олег Еремин ("Витэн"), Владимир Разуванов ( "Динамо"), Михаил Зварич, Игорь Корсун, Петр Шотурма (все – "Продексим"), Александр Педяш, Сергей Журба (оба – "ХИТ"), Николай Микитюк, Ярослав Лебедь, Даниил Абакшина, Артем Фаренюк (все – "Ураган").