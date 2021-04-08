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Футзал. Матч Украина - Албания отменен из-за забастовки авиадиспетчеров

Футзал
(1 голосов)

Судьбу матча решит УЕФА

Футзал. Матч Украина - Албания отменен из-за забастовки авиадиспетчеров

Новина українською

Поединок группового этапа квалификации Евро-2022 по футзалу между сборными Украины и Албании, который должен был состояться 11 апреля в Запорожье, официально отменен.

Данную информацию УАФ подтвердил официальным письмом УЕФА.

Как сообщила УЕФА Федерация футбола Албании, сборная не смогла вылететь на матч в Запорожье. Причиной изменения программы стало блокирование полетов в международном аэропорту Тираны имени матери Терезы. Команда должна была отправиться в Украину в четверг утром, но это было невозможно.

Отдельно отметим, что аэропорт в албанской столице прекратил выполнение авиарейсов из-за забастовки 68 диспетчеров в связи с несогласием с действующими условиями труда и сокращениями зарплаты.

Таким образом, судьбу последнего поединка в отборочной группе будет решать УЕФА.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.04.2021 в 19:58
В результате швейцарские кантоны присудили победу Албании.
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