Футзал. Матч Украина - Албания отменен из-за забастовки авиадиспетчеров
Судьбу матча решит УЕФА
Поединок группового этапа квалификации Евро-2022 по футзалу между сборными Украины и Албании, который должен был состояться 11 апреля в Запорожье,
Данную информацию УАФ подтвердил официальным письмом УЕФА.
Как сообщила УЕФА Федерация футбола Албании, сборная не смогла вылететь на матч в Запорожье. Причиной изменения программы стало блокирование полетов в международном аэропорту Тираны имени матери Терезы. Команда должна была отправиться в Украину в четверг утром, но это было невозможно.
Отдельно отметим, что аэропорт в албанской столице прекратил выполнение авиарейсов из-за забастовки 68 диспетчеров в связи с несогласием с действующими условиями труда и сокращениями зарплаты.
Таким образом, судьбу последнего поединка в отборочной группе будет решать УЕФА.
Популярное сейчас
- "Саша должен мне денег". Воспитанник Арсенала рассказал, как преподавал Зинченко английский язык
- СМИ: Шахтер может вернуть Фонсеку
- Впервые в Украине болельщики смогут купить акции футбольного клуба
- Футзал. Украина – Дания 6:2. Видео голов и обзор матча
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году