Футзал. Матч Украина - Албания отменен из-за забастовки авиадиспетчеров

Поединок группового этапа квалификации Евро-2022 по футзалу между сборными Украины и Албании, который должен был состояться 11 апреля в Запорожье, официально отменен .

Данную информацию УАФ подтвердил официальным письмом УЕФА.

Как сообщила УЕФА Федерация футбола Албании, сборная не смогла вылететь на матч в Запорожье. Причиной изменения программы стало блокирование полетов в международном аэропорту Тираны имени матери Терезы. Команда должна была отправиться в Украину в четверг утром, но это было невозможно.

Отдельно отметим, что аэропорт в албанской столице прекратил выполнение авиарейсов из-за забастовки 68 диспетчеров в связи с несогласием с действующими условиями труда и сокращениями зарплаты.

Таким образом, судьбу последнего поединка в отборочной группе будет решать УЕФА.