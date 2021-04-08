Почти на Евро. Сборная Украины по футзалу разгромила Данию и во втором матче
Остался один матч, который может быть и не сыгран
Фото Сергія Потапова
Украинская сборная по футзалу провела свой второй за два дня матч в рамках отбора к чемпионату Европы. Соперниками украинцев снова были датчане.
Вчера датчане
Уже к перерыву счет был 5:2 в пользу хозяев, ну а во втором тайме подопечные Косевича довершили разгром, положив еще три гола.
8:2, сборная Украины занимает второе место в группе и теперь для попадания на Евро осталась лишь малость.
11 апреля украинцы должны были сыграть последний матч в группе, однако албанцы не смогли вылететь в Запорожье
Матч был отменен, и теперь сборной Украины нужно дождаться решения УЕФА, и либо обыграть аутсайдера группы на площадке, либо получить три очка в качестве технической победы.
При любом из этих раскладов сборная Украины напрямую со второго места выйдет в финальную часть Евро-2022.
Украина – Дания 8:2
Голы: Корсун (5), Микитюк (10), Малышко (11), Абакшин (12), Лебедь (19, 26), Разуванов (22, 38) – Годдар (5), Скотт-Расмуссен (11)
Украина: Сухов, Войтович, Разуванов, Корсун, Шотурма, Зварич, Малышко, Еремин, Лебедь, Микитюк, Абакшин, Журба, Педяш, Фаренюк.
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