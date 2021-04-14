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Футзал. Сборная Украины вышла на Евро-2022

Футзал
(4 голосов)

Вышли напрямую со второго места в группе

Футзал. Сборная Украины вышла на Евро-2022

Фото Сергія Потапова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины по футзалу гарантировала себе второе место в отборочной группе Евро-2022, после чего, согласно информации сайта УЕФА, стала участником финального турнира.

В рейтинге команд, занявших вторые места, украинцы, которые еще имеют игру в запасе, расположились на шестой позиции.

И так как напрямую на чемпионат Европы выходят шесть лучших вторых команд из восьми, сборная Украины уже гарантировала себе выход на Евро.

Напомним, что на апрельском сборе украинцы дважды обыграли Данию (6:1 и 8:2). Также игра Украина – Албания была отменена и решение по ней вынесет УЕФА.

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Напомним, что финальный турнир пройдет 9 января - 6 февраля 2022 в Нидерландах (Амстердам и Гронинген).

На данный момент вышли в финальный турнир Нидерланды (хозяин), Хорватия, Россия, Грузия, Азербайджан, Словакия, Босния и Герцеговина, Казахстан, Испания, Словения, Италия, Финляндия, Португалия, Польша, Украина.

Еще один участник турнира определится в матчах плей-офф.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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