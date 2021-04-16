Украина в рейтинге УЕФА поднялась в топ-10 европейских футзальных сборных
Украина - на 9-м месте в Европе
Фото Андрія Потапова - УАФ
УЕФА обнародовал апрельский рейтинг футзальных национальных команд Европы.
Сборная Украины поднялась в рейтинге с 11-го места на 9-е.
Напомним, что в апреле после двух побед над Данией в Запорожье (6:2 и 8:2) сине-желтые гарантировали себе второе место в отборочной группе Евро-2022 и
Рейтинг УЕФА для сборных по футзалу
1. Испания
2. Россия
3. Казахстан
4. Португалия
5. Хорватия
6. Азербайджан
7. Италия
8. Сербия
9. Украина
10. Словения
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Источник:УАФ
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16.04.2021 в 23:48
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