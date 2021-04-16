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Украина в рейтинге УЕФА поднялась в топ-10 европейских футзальных сборных

Футзал
(1 голосов)

Украина - на 9-м месте в Европе

Украина в рейтинге УЕФА поднялась в топ-10 европейских футзальных сборных

Фото Андрія Потапова - УАФ

Новина українською

УЕФА обнародовал апрельский рейтинг футзальных национальных команд Европы.

Сборная Украины поднялась в рейтинге с 11-го места на 9-е.

Напомним, что в апреле после двух побед над Данией в Запорожье (6:2 и 8:2) сине-желтые гарантировали себе второе место в отборочной группе Евро-2022 и стали участниками финального турнира.

Рейтинг УЕФА для сборных по футзалу

1. Испания

2. Россия

3. Казахстан

4. Португалия

5. Хорватия

6. Азербайджан

7. Италия

8. Сербия

9. Украина

10. Словения

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
16.04.2021 в 23:48
Нижче Казахстану,Карл!
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