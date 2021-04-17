Сборной Украины присуждена техническая победа за игру против Албании
Однако это почти не влияло на турнирное положение
АФУ/Автор невідомий
Национальная сборная Албании по футзалу одержала техническое поражение в игре против Украины. Таким образом, албанцы были наказаны за неявку на матч шестого тура группы I в отборе на Чемпионат Европы 2022-го года. Это решение опубликовано на официальном сайте УЕФА.
Контрольно-дисциплинарный комитент Ассоциации вынес такой приговор за нарушение статьи 28.01 Регламента ЧЕ по футзалу. Матч не будет переигран, сборной Албании засчитано поражение со счетом 0:5.
Напомним, что поединок должен был состояться 11 апреля в Запорожье, но албанцы не смогли вылететь из аэропорта в Тиране
Несмотря на результат этого матча, сборная Украины уже квалифицировалась на ЧЕ-2022, войдя в шестерку лучших вторых мест. В группе I сильнее были только хорваты, которые выиграли все шесть встреч.
Вместе с этой победой сборная Украины набрала 12 очков. В рейтинге вторых мест подопечные Косенко заняли второе место, уступив лишь Словении по разнице голов (+16 против +21).
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