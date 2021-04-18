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Полуфиналы Экстра-Лиги. Продексим оформил второй разгром подряд, Ураган допускается ошибки

Футзал
(3 голосов)

Уверенность от одного лидера, погрешность от другого

Полуфиналы Экстра-Лиги. Продексим оформил второй разгром подряд, Ураган допускается ошибки

АФУ/Автор невідомий

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17 и 18 апреля состоялись первые полуфинальные матчи плей-офф Экстра-Лиги. В этом году решающая четверка, которая участвует в матчах на вылет, состоит из первых четырех мест регулярного чемпионата.

Лидер регулярки херсонский "Продексим" в 1/2 финала победил львовскую “Энергию” в двух матчах с аналогичным счетом 4:0.

А вот ивано-франковский "Ураган" не поедет на выездную серию с убедительным результатом в кармане. Подопечные Павленко в первом матче на Прикарпатье обыграли киевский "ХИТ" 2: 0, а во втором поединке с таким же счетом, но в противоположную сторону (0: 2), уступили столичному клубу.

На стадии плей-офф серия заканчивается после трех побед. Следующие матчи команд запланированы на субботу и воскресенье 24-25 апреля на полях гостевой в первых встречах команды.

Напомним, что в четвертьфинальных матчах "Продексим" победил "АФФФК Сумы" (3:0), "Энергия" - "Кардинал-Ровно" (3:0), "Ураган" - "Монолит-Viva Cup" (3:0) , "ХИТ Киев" - "Полесье" (3:1).

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В статье: футзал Экстра-лига
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