Полуфиналы Экстра-Лиги. Продексим оформил второй разгром подряд, Ураган допускается ошибки
Уверенность от одного лидера, погрешность от другого
АФУ/Автор невідомий
17 и 18 апреля состоялись первые полуфинальные матчи плей-офф Экстра-Лиги. В этом году решающая четверка, которая участвует в матчах на вылет, состоит из первых четырех мест регулярного чемпионата.
Лидер регулярки херсонский "Продексим" в 1/2 финала победил львовскую “Энергию” в двух матчах с аналогичным счетом 4:0.
А вот ивано-франковский "Ураган" не поедет на выездную серию с убедительным результатом в кармане. Подопечные Павленко в первом матче на Прикарпатье обыграли киевский "ХИТ" 2: 0, а во втором поединке с таким же счетом, но в противоположную сторону (0: 2), уступили столичному клубу.
На стадии плей-офф серия заканчивается после трех побед. Следующие матчи команд запланированы на субботу и воскресенье 24-25 апреля на полях гостевой в первых встречах команды.
Напомним, что в четвертьфинальных матчах "Продексим" победил "АФФФК Сумы" (3:0), "Энергия" - "Кардинал-Ровно" (3:0), "Ураган" - "Монолит-Viva Cup" (3:0) , "ХИТ Киев" - "Полесье" (3:1).
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