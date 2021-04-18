За мгновение от финала. Лидеры уверенно шагают к решающему матчу Экстра-Лиги
Без неожиданностей
АФУ/Автор невідомий
17 и 18 апреля состоялись первые полуфинальные матчи плей-офф Экстра-Лиги. В этом году решающая четверка, которая участвует в матчах на вылет, состоит из первых четырех мест регулярного чемпионата.
Лидер регулярки херсонский "Продексим" в 1/2 финала победил львовскую “Энергию” в двух матчах с аналогичным счетом 4:0.
Ивано-Франковский "Ураган" не отстает от прямого конкурента на чемпионство, и тоже одержал две победы над киевским "ХИТ", однако с меньшим счетом - 2:0 (в обоих поединках).
На стадии плей-офф серия заканчивается после трех побед. Следующий матч команды проведут в суботу, 24-го апреля, на полях гостевой в первых встречах команды.
Напомним, что в четвертьфинальных матчах "Продексим" победил "АФФФК Сумы" (3:0), "Энергия" - "Кардинал-Ровно" (3:0), "Ураган" - "Монолит-Viva Cup" (3:0) , "ХИТ Киев" - "Полесье" (3:1).
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