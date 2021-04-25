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В финале украинской Экстра-лиги сыграют Продэксим и Ураган

Футзал
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Определились финалисты текущего сезона

В финале украинской Экстра-лиги сыграют Продэксим и Ураган

МФК Продэксим

Новина українською

Сегодня, 25-го апреля закончилась полуфинальная серия между "Ураганом" и "ХИТ".

Ивано-франковский клуб обыграл киевскую команду со счетом 3:1 и вышел в финальную часть "Favbet Экстра-лиги", где сыграет против херсонского "Продэксима".

В полуфинале "Продэксим" 23-го апреля уверенно переиграл "Энергию" - 3:0.

Первые два матча финальной серии чемпионата Украины по футзалу пройдут 8-9 мая.

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В статье: Ураган (Ивано-Франковск) ХИТ (Киев) Продэксим (Херсон)
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