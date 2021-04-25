В финале украинской Экстра-лиги сыграют Продэксим и Ураган
Определились финалисты текущего сезона
МФК Продэксим
Сегодня, 25-го апреля закончилась полуфинальная серия между "Ураганом" и "ХИТ".
Ивано-франковский клуб обыграл киевскую команду со счетом 3:1 и вышел в финальную часть "Favbet Экстра-лиги", где сыграет против херсонского "Продэксима".
В полуфинале "Продэксим" 23-го апреля уверенно переиграл "Энергию" - 3:0.
Первые два матча финальной серии чемпионата Украины по футзалу пройдут 8-9 мая.
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