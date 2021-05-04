Продэксим - самая результативная команда футзальной ЛЧ нынешнего сезона, Шотурма - лучший бомбардир
Покуражились в одном матче
Фото: Сергій ЛЕВИЦЬКИЙ
3 мая финальным матчем, в котором "Спортинг" обыграл "Барселону" (4:3), завершился розыгрыш футзальной Лиги чемпионов 2020/21.
Отметим, что самой результативной командой турнира стал херсонский "Продэксим" – 35 голов.
Ну а лучшим бомбардиром турнира стал игрок "Продэксима" Петр Шотурма, который забил 7 голов.
Тут стоит отметить, что все свои голы Шотурма забил в ворота "Росарио" из Северной Ирландии,
Напомним, что "Продэксим" вылетел в 1/8 финала от испанского "Интер-Мовистара".
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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Acsakal (Kharkov)
04.05.2021 в 17:56
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