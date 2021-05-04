Продэксим - самая результативная команда футзальной ЛЧ нынешнего сезона, Шотурма - лучший бомбардир

3 мая финальным матчем, в котором "Спортинг" обыграл "Барселону" (4:3), завершился розыгрыш футзальной Лиги чемпионов 2020/21.

Отметим, что самой результативной командой турнира стал херсонский "Продэксим" – 35 голов.

Ну а лучшим бомбардиром турнира стал игрок "Продэксима" Петр Шотурма, который забил 7 голов.

Тут стоит отметить, что все свои голы Шотурма забил в ворота "Росарио" из Северной Ирландии, когда украинская команда победила 28:1 .

Напомним, что "Продэксим" вылетел в 1/8 финала от испанского "Интер-Мовистара".