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Продэксим - самая результативная команда футзальной ЛЧ нынешнего сезона, Шотурма - лучший бомбардир

Футзал
(2 голосов)

Покуражились в одном матче

Продэксим - самая результативная команда футзальной ЛЧ нынешнего сезона, Шотурма - лучший бомбардир

Фото: Сергій ЛЕВИЦЬКИЙ

Новина українською

3 мая финальным матчем, в котором "Спортинг" обыграл "Барселону" (4:3), завершился розыгрыш футзальной Лиги чемпионов 2020/21.

Отметим, что самой результативной командой турнира стал херсонский "Продэксим" – 35 голов.

Ну а лучшим бомбардиром турнира стал игрок "Продэксима" Петр Шотурма, который забил 7 голов.

Тут стоит отметить, что все свои голы Шотурма забил в ворота "Росарио" из Северной Ирландии, когда украинская команда победила 28:1.

Напомним, что "Продэксим" вылетел в 1/8 финала от испанского "Интер-Мовистара".

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В статье: Петр Шотурма Продэксим (Херсон)
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
04.05.2021 в 17:56
Як говорили в моєму дитинстві: "Змалилися? А?" Тобто: "Грішно ображати маленьких..."
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