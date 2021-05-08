Ураган уверенно обыграл Продэксим в первой игре финала. Видео обзор матча
Херсонская команда пропустила три мяча
В первой игре финальной серии плей-офф Ивано-Франковский "Ураган" уверенно обыграл херсонский "Продэксим".
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Финал, Матч №1
Продэксим (Херсон) - Ураган (Ивано-Франковск) 0:3
Голы: Лебедь 9, Микитюк 22 Абакшин 36
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