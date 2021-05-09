Снова Ураган. Ивано-Франковск одержал победу над Продэксимом. ВИДЕО

Сегодня состоялся второй поединок финальной серии чемпионата по футзалу сезона 2020/21. Как и в первом матче ивано-франковский "Ураган" забил три мяча и одержал победу, однако в этот раз пропустил два мяча от херсонского клуба.

Favbet Экстра-лига 2020/2021.

Плей-офф. Финал. матч №2

Продексим (Херсон) - Ураган (Ивано-Франковск) 2:3

Счет в серии: 0 2

Голы: Скорый 4, Сорокин 20 - Лебедь 35, Фаренюк 39, 40