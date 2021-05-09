Снова Ураган. Ивано-Франковск одержал победу над Продэксимом. ВИДЕО
"Ураган" одержал вторую победу в финальной серии
ФК "Ураган" / Автор неизвестен
Сегодня состоялся второй поединок финальной серии чемпионата по футзалу сезона 2020/21. Как и
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Плей-офф. Финал. матч №2
Продексим (Херсон) - Ураган (Ивано-Франковск) 2:3
Счет в серии: 0 2
Голы: Скорый 4, Сорокин 20 - Лебедь 35, Фаренюк 39, 40
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