  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Снова Ураган. Ивано-Франковск одержал победу над Продэксимом. ВИДЕО
В тренде

Снова Ураган. Ивано-Франковск одержал победу над Продэксимом. ВИДЕО

Футзал
(1 голосов)

"Ураган" одержал вторую победу в финальной серии

Снова Ураган. Ивано-Франковск одержал победу над Продэксимом. ВИДЕО

ФК "Ураган" / Автор неизвестен

Новина українською

Сегодня состоялся второй поединок финальной серии чемпионата по футзалу сезона 2020/21. Как и в первом матче ивано-франковский "Ураган" забил три мяча и одержал победу, однако в этот раз пропустил два мяча от херсонского клуба.

Favbet Экстра-лига 2020/2021.

Плей-офф. Финал. матч №2

Продексим (Херсон) - Ураган (Ивано-Франковск) 2:3

Счет в серии: 0 2

Голы: Скорый 4, Сорокин 20 - Лебедь 35, Фаренюк 39, 40

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ураган (Ивано-Франковск) Продэксим (Херсон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...