Продэксим обыграл Ураган в третьем матче чемпионской серии и сократил отставание в счете

Сегодня состоялся третий поединок финальной серии чемпионата по футзалу сезона 2020/21, в котором ивано-франковский "Ураган" принимал "Продэксим".

После двух побед в Херсоне (3:0, 3:2) "Ураган" на своей площадке не смог обыграть херсонцев, уступив в экстратайме со счётом 2:4.

Таким образом, счет в серии 2:1 (до трех побед) в пользу "Урагана", следующий матч серии состоится завтра в Ивано-Франковске.

Отдельно отметим, что бронзовые медали чемпионата завоевал киевский "ХИТ", который в двух матчах серии дважды обыграл Энергию (6:3, 7:4).

Экстра-лига 2020/2021.

Плей-офф. Финал. матч №3

Ураган (Ивано-Франковск) - Продэксим (Херсон) 4:2

Счет в серии: 2:1

Голы: Масевич, 32, Онуфрак, 42 –Зварич, 20, 48, пен. Волянюк, 47, Сорокин, 50