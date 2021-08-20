Футзал. Продэксим перестрелял Ураган и завоевал свой первый Суперкубок Украины
В Украине стартовал футзальный сезон
Футзальный сезон в Украине открылся матчем за Суперкубок, в котором в Харькове трофей разыгрывали Продэксим и Ураган.
Команды выдали зрелищный поединок и забили 9 голов на двоих.
В первом тайме Ураган забил два гола, однако херсонцы еще до перерыва не только сравняли счет, но и вышли вперед.
Ну а во втором тайме Продэксим забил три гола против одного от Урагана.
6:3, трофей достаётся херсонцам. Для них это первый Суперкубок Украины в истории.
Ураган – Продэксим 3:6
Голы: Грицына (5, 8), Кордоба (29) – Клаудиньо (13), Малышко (15), Сорокин (20), Рониньо (30), Бессалов (35), Цыпун (38)
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Комментарии (2)
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Микко82 (Херсон)
20.08.2021 в 21:25
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Цап-царап (Харків)
20.08.2021 в 21:06
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