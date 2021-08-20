Футзал. Продэксим перестрелял Ураган и завоевал свой первый Суперкубок Украины

Футзальный сезон в Украине открылся матчем за Суперкубок, в котором в Харькове трофей разыгрывали Продэксим и Ураган.

Команды выдали зрелищный поединок и забили 9 голов на двоих.

В первом тайме Ураган забил два гола, однако херсонцы еще до перерыва не только сравняли счет, но и вышли вперед.

Ну а во втором тайме Продэксим забил три гола против одного от Урагана.

6:3, трофей достаётся херсонцам. Для них это первый Суперкубок Украины в истории.

Ураган – Продэксим 3:6

Голы: Грицына (5, 8), Кордоба (29) – Клаудиньо (13), Малышко (15), Сорокин (20), Рониньо (30), Бессалов (35), Цыпун (38)