Ураган получил соперников по основному раунду Лиги чемпионов по футзалу

В понедельник, 30 августа, состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов по футзалу.

Основной раунд турнира поделен на два пути и пройдет в формате мини-турниров, матчи которых состоятся с 26 по 31 октября.

Получил своих соперников и чемпион Украины – иванофранковский Ураган.

Украинский чемпион получил в соперники такие команды:

Араз (Азербайджан)

Личени (Косово)

Юнайтед Галац (Румыния)

Отметим, что поединки группы пройдут в Ивано-Франковске, а в элитный раундж пробьется только победитель группы.