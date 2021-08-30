Ураган получил соперников по основному раунду Лиги чемпионов по футзалу
Матчи группы пройдут с 26 по 31 октября в Ивано-Франковске
uefa.com
В понедельник, 30 августа, состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов по футзалу.
Основной раунд турнира поделен на два пути и пройдет в формате мини-турниров, матчи которых состоятся с 26 по 31 октября.
Получил своих соперников и чемпион Украины – иванофранковский Ураган.
Украинский чемпион получил в соперники такие команды:
- Араз (Азербайджан)
- Личени (Косово)
- Юнайтед Галац (Румыния)
Отметим, что поединки группы пройдут в Ивано-Франковске, а в элитный раундж пробьется только победитель группы.
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