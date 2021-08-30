  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Ураган получил соперников по основному раунду Лиги чемпионов по футзалу
В тренде

Ураган получил соперников по основному раунду Лиги чемпионов по футзалу

Футзал
(1 голосов)

Матчи группы пройдут с 26 по 31 октября в Ивано-Франковске

Ураган получил соперников по основному раунду Лиги чемпионов по футзалу

uefa.com

Новина українською

В понедельник, 30 августа, состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов по футзалу.

Основной раунд турнира поделен на два пути и пройдет в формате мини-турниров, матчи которых состоятся с 26 по 31 октября.

Получил своих соперников и чемпион Украины – иванофранковский Ураган.

Читайте такжеКороль умер, да здравствует король! Ураган - новый чемпион Украины по футзалу

Украинский чемпион получил в соперники такие команды:

  • Араз (Азербайджан)
  • Личени (Косово)
  • Юнайтед Галац (Румыния)

Отметим, что поединки группы пройдут в Ивано-Франковске, а в элитный раундж пробьется только победитель группы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ураган (Ивано-Франковск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...