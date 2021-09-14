Сборная Украины по футзалу проведет два спарринга с Румынией

В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2022 по футзалу сборная Украины проведет два спарринга в румынской Быстрице против местной сборной. Матчи состоятся 25-го и 26 сентября, их будет принимать Multisport Hall Bistrita. Стартовый свисток в обоих поединках прозвучит в 19.00.

Выезд в Румынию будет предшествовать учебно-тренировочный сбор, который подопечные Александра Косенко проведут в Ужгороде 22 - 24 сентября. Главный тренер вызвал в ряды команды 15 игроков.

Состав сборной Украины по футзалу:

Вратари: Кирилл Ципун, Юрий Савенко (оба - "Продексим"), Назарий-Зиновий Войтович ("Энергия");

Полевые игроки: Сергей Малышко, Михаил Зварич, Игорь Корсун, Николай Микитюк (все - "Продексим"), Александр Педяш, Ярослав Лебедь, Евгений Серый, Игорь Чернявский (все - "ХИТ"), Даниил Абакшина, Артем Фаренюк, Виталий Радевич (все - "Ураган"), Тарас Кузь "Энергия").