Сборная Украины по футзалу проведет два спарринга с Румынией
Матчи состоятся 25-го и 26 сентября
Фото: пресс-служба УАФ
В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2022 по футзалу сборная Украины проведет два спарринга в румынской Быстрице против местной сборной. Матчи состоятся 25-го и 26 сентября, их будет принимать Multisport Hall Bistrita. Стартовый свисток в обоих поединках прозвучит в 19.00.
Выезд в Румынию будет предшествовать учебно-тренировочный сбор, который подопечные Александра Косенко проведут в Ужгороде 22 - 24 сентября. Главный тренер вызвал в ряды команды 15 игроков.
Состав сборной Украины по футзалу:
Вратари: Кирилл Ципун, Юрий Савенко (оба - "Продексим"), Назарий-Зиновий Войтович ("Энергия");
Полевые игроки: Сергей Малышко, Михаил Зварич, Игорь Корсун, Николай Микитюк (все - "Продексим"), Александр Педяш, Ярослав Лебедь, Евгений Серый, Игорь Чернявский (все - "ХИТ"), Даниил Абакшина, Артем Фаренюк, Виталий Радевич (все - "Ураган"), Тарас Кузь "Энергия").
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