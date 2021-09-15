В Литве стартовал ЧМ по футзалу. Украина не играет, но ее бывший тренер возглавляет хозяев

12-го сентября в Литве стартовал 9-ый чемпионат мира по футзалу, в котором 24 лучших футзальных сборных мира будут бороться за звание сильнейшей на планете. Украинская сборная не участвует в чемпионате, поскольку не прошла "сито" отборочного турнира. Но украинским болельщикам будет за кого болеть. Сборную хозяев, дебютантов мирового первенства, возглавляет украинский специалист, заслуженный тренер Украины Евгений Рывкин.

Перед тем, как возглавит литовскую сборную, Евгений несколько лет проработал в Харькове главным тренером харьковского "Локомотива", а в сезоне 2013/14 руководил национальной сборной Украины. Под его руководством железнодорожники трижды становились чемпионами Украины, два раза были серебряными призёрами, дважды завоевывали бронзу, трижды выиграли Кубок Украины и четыре раза Суперкубок Украины. Из-за нехватки финансирования в июле 2017 года "Локомотив" отказался от участия в чемпионате Украины, а Евгений Рывкин в том же году стал во главе сборной Литвы.

Сайт UA-Футбол поинтересовался у украинского наставника сборной Литвы, каково настроение в стане литовской сборной, на что рассчитывает сборная хозяев в чемпионате и думает ли Евгений Рывкин о возвращении в Украину.

- Ваши впечатления от стартового поединка сборной Литвы (хозяева уступили Венесуэле 1:2 – прим.)? Чего не хватило для позитивного результата?

– Впечатление от нашего стартового поединка двоякое. Конечно, очень приятно, что в Литве стартовал мировой футзальный форум. Мы хотели максимально порадовать наших болельщиков и игрой и результатом. Мы хорошо готовились к первому поединку, внимательно изучали соперника. Но, к сожалению, не хватило самого элементарного, то есть опыта. Конечно, хорошо, что литовская сборная без отбора попала на чемпионат. Но есть и другая сторона. Ведь из-за этого сборная лишилась возможности проводить официальные матчи с высокой степенью ответственности, и набираться в них опыта. Из-за невысокого рейтинга национальной сборной Литвы, нам сложно было найти достойного соперника для спарринга, соперника высокого класса, в игре с котором можно было приобрести опыт. Единственный хороший спарринг перед чемпионатом у нас был со сборной Узбекистана. Ну, и ещё турнир в Таиланде. Хотя это всё понятно, у нас в сборной не играют профессионалы, и поэтому против нас играть товарищеские матчи мало кто хочет.

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- Евгений, Вы уже почти четыре года и работаете в Литве. Расскажите, какие у Вас здесь бытовые условия? Как Вам работается в Литве?

–Конечно, в первое время было сложно. Надо было привыкнуть. Но сейчас всё очень хорошо, у меня нормальные бытовые условия. Работается тоже нормально. Хотя, конечно, после работы в харьковском "Локомотиве", где был во всём высокий профессионализм, хорошая организация тренировочного и соревновательного процесса, здесь пришлось столкнуться с огромными проблемами. Как, я сказал выше, в Литве нет профессиональных футзальных клубов. Сами понимаете, какие сложности здесь возникли. Вообще, можно говорить об этом очень долго. Это был своеобразный вызов для меня. После ухода из "Локомотива" у меня были возможности пойти в клубы, где играют профессиональные футболисты, где намного более высокая организация всего футзального хозяйства. Но я решил сделать именно такой выбор, хотел попробовать что-то другое, новое.

Профессионального футзала в Литве не существует. Чемпионат Литвы проходит с ноября по март месяц, то есть меньше чем полгода длится внутреннее первенство. После этого команды прекращают свою деятельность до наступления нового футзального сезона. Кто-то идёт играть в большой футбол, а кто-то переходит в первые лиги других стран с более высоким развитием футзала.

Вот за три с половиной года совместно с Федерацией футбола Литвы, совместно с ассоциацией футзала мы потихоньку развиваем этот вид спорта в стране. В Литве уже есть класс "А" (это высшая лига), есть Первая лига. Между ними по спортивному принципу осуществляет обмен командами. В классе "А" сначала проходит турнир в два круга, а затем проходит плей-офф. Чемпионат становится более длительным, более интересным для зрителей. Конечно, уровень игроков не очень высокий. Но, со временем футзал будет становиться всё популярнее, и развитие пойдёт более высокими темпами.

Самый сильный клуб на сегодня в Литве – "Жальгирис". Туда уже приглашают легионеров. Но проблема отсутствия в Литве местных высокопрофессиональных футзалистов, увы, пока остра. Пока многие игроки совмещают выступление в большом футболе и выступление в спортзале… Но со временем картина, надеюсь, изменится.

- Согласно мирового рейтинга мужских футзальных сборных за 2021 год Литва находится на 75-ом месте, сборная Украины на 13-ом месте. Действительно ли так сильно литовская сборная уступает украинской?

– Что касается рейтинга, то действительно Украина по праву занимает столь высокое место. В Украине проводится сильный чемпионат, есть высококвалифицированные тренеры. Чемпионат Украины интересен. Что касается Литвы, то здесь футзал как таковой не сильно развит, он всегда использовался, как некое дополнение к большому футболу. В Литве только с недавнего времени стали обращать внимание на развитие футзала. Уже организуются курсы, где обучают тренеров по футзалу. Стали открывать детские школы по футзалу. Всё это дает толчок развитию данного вида спорта. Думаю, проведение чемпионата мира в Литве даст дополнительный толчок развитию футзала в стране.

В Литве очень хорошая спортивная инфраструктура, есть прекрасные условия для развития футзала. Здесь даже в маленьких населённых пунктах есть хорошие площадки для проведения матчей, есть прекрасные Дворцы Спорта. Могу сказать даже не Дворцы спорта, а полноценные спортивные арены для проведения различных соревнований по многим видам спорта, в том числе и по футзалу. Говорю я не только об аренах в Клайпеде, Каунасе и Вильнюсе, на которые сейчас проводятся игры чемпионаты мира, но и о других аренах, которых здесь в Литве много. Одним словом, очень прекрасные условия. И прогресс уже есть. Когда я приехал в Литву, в мировом футзальном рейтинге Литва находилась на 92-ом месте, сейчас поднялась до 75-го. Не так высоко, как хотелось бы, но прогресс налицо.

- Какую из сборных считаете фаворитом нынешнего мирового чемпионата?

– Я, думаю, здесь не буду оригинальным, это конечно сборная Аргентины – действующий чемпион мира. Очень сильны и могут претендовать на победу сборные Бразилия и Португалии. Не стоит сбрасывать со счетов сборную России и сборную Казахстана. Вот эти команды считаются изначально фаворитами. Но сейчас футзал в мире хорошо развит не только в перечисленных мною стран. Любая команда может достойно сыграть и преподнести сюрприз. Я спокойно отношусь к теме "кто является фаворитом в данном чемпионате".

- Какая задача поставлена перед сборной Литвы? Что будет считаться успехом для литовской сборной на нынешнем домашнем мундиале?

– Нам федерация футбола Литвы поставила задачу выйти из группы. А группа у нас ровная, кроме Казахстана, который выделяется среди остальных команд и является главным фаворитом. Остальные команды приблизительно равны, поэтому мы будем стараться выполнить поставленную задачу. Хотя после первого матча эта задача значительно усложнилась. Тем не менее, мы будем бороться до последнего. Просто так играть, без задачи, нет смысла. Должна быть цель. Вот к ней и будет литовская сборная стремиться.

- Следите ли Вы за выступлениями украинской сборной? Она провалила отборочный цикл чемпионата мира и впервые за 22 года не вышла в финальную часть. В чём на Ваш взгляд причина такого провала?

– Конечно, я слежу за сборной Украины. Она в моём сердце навсегда. Я горжусь тем, что был главным тренером украинской сборной. Но на данный момент я возглавляю литовскую сборную, а у сборной Украины есть её нынешний наставник, к тому же в Украине есть специалисты, которые способны разобраться, в чём причина того, что Украина не попала на чемпионат мира. Я же сейчас сосредоточен на работе в литовской сборной, вот поэтому на данный вопрос не буду отвечать. Желаю сборной Украине удачного выступления на чемпионате Европы в Амстердаме, буду внимательно следить и болеть за сине-желтых.

- Скучаете ли по Украине? Можно в ближней или дальней перспективе ожидать Вашего возвращения в украинский футзал?

– Конечно, скучаю, это моя родина. Периодически приезжаю в Украину, радуюсь встрече с родными и близкими. Родина есть родина. Но такова судьба тренеров и спортсменов, они вынуждены иногда жить в других странах, вынуждены часто менять места жительства. По поводу возвращения в украинский футзал… Сейчас все мои мысли связаны с литовской национальной сборной, с развитием футзала в Литве. Мне здесь интересно, потому что здесь я начал новое дело, новое строительство, это как в "Локомотиве" когда-то с нуля начиналось строительство сильной команды. Это вызов для меня, возможность развиваться как тренер. После чемпионата мира готов рассказать более обширно и подробно о трудностях роста литовского футзала специально для вашего сайта, а сейчас все мои мысли только о чемпионате мира и выступлением на нём сборной Литвы. Спасибо за внимание ко мне и моей работе.